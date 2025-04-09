Η έκθεση διαμαντιών που ζαλίζει στο Άμπου Ντάμπι - Τα σπάνια κομμάτια εκατομμυρίων

Το Άμπου Ντάμπι και το Μουσείο L'ÉCOLE της Cartier γίνεται τις επόμενες δύο μέρες το κέντρο της παγκόσμιας προσοχής, φιλοξενώντας μια από τις πιο εντυπωσιακές εκθέσεις διαμαντιών που έχουν παρουσιαστεί ποτέ.

Οίκοι υψηλής κοσμηματοποιίας και κορυφαίοι συλλέκτες ένωσαν τις δυνάμεις τους, φέρνοντας στο φως μερικά από τα πιο σπάνια και πολύτιμα διαμάντια του κόσμου.

Ανάμεσα στα κοσμήματα που έκλεψαν την παράσταση είναι το "Mediterranean Blue", ένα μπλε διαμάντι 10,03 καρατίων, που θεωρείται ένα από τα πιο εντυπωσιακά του είδους του.

Το απρόσμενο μπλε χρώμα του, σε συνδυασμό με την κοπή και την καθαρότητά του, το κατατάσσει στην κορυφή της λίστας των πιο ποθητών λίθων στον κόσμο.

Το συγκεκριμένο διαμάντι ανήκε παλαιότερα σε έναν ιδιώτη συλλέκτη και πωλήθηκε τον Νοέμβριο του 2023 από τον οίκο δημοπρασιών Christie's, έναν από τους πιο διάσημους παγκοσμίως.

Το ενδιαφέρον για το μπλε διαμάντι ήταν τεράστιο, καθώς τέτοια κομμάτια εμφανίζονται σπάνια στην αγορά και αναμένεται να ξαναβγεί σε δημοπρασία τον Μάιο.

Στην ίδια έκθεση, οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν ένα αχλαδοειδές διαμάντι 303,10 καρατίων με ιδιαίτερο καφέ-κίτρινο χρώμα, καθώς και ένα σπανιότατο καφέ-κόκκινο διαμάντι 5,05 καρατίων – κομμάτια που δύσκολα εμφανίζονται ακόμη και σε μεγάλους οίκους δημοπρασιών.

Η έκθεση οργανώθηκε από τη Sotheby’s και παρουσιάζει συνολικά οκτώ διαμάντια, συνολικού βάρους άνω των 700 καρατίων, με εκτιμώμενη αξία που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια δολάρια. Είναι η πρώτη φορά που τέτοια κομμάτια παρουσιάζονται όλα μαζί στο κοινό, και η ανταπόκριση είναι εντυπωσιακή.

Το Άμπου Ντάμπι επιλέχθηκε για τη διοργάνωση αυτής της λαμπερής έκθεσης, καθώς η περιοχή παρουσιάζει αυξανόμενο ενδιαφέρον για την αγορά πολύτιμων λίθων και την υψηλή κοσμηματοποιία. Εμπειρογνώμονες τονίζουν πως πρόκειται για μια νέα εποχή, όπου η Μέση Ανατολή παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον κόσμο της πολυτέλειας.

Είτε αγαπάς τη λάμψη των διαμαντιών είτε απλώς θέλεις να ζήσεις κάτι ξεχωριστό, αυτή η έκθεση αξίζει την προσοχή σου. Προσφέρει τη δυνατότητα να θαυμάσεις από κοντά κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας, σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την τέχνη, την ιστορία και την απόλυτη φινέτσα.

