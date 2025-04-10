Η Τζούλια Φοξ έκανε μια αλησμόνητη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί για τα «Fashion Trust Awards», με ένα φλοράλ τοπ με ψηλό ντεκολτέ Marni και ασορτί φούστα σε στιλ γοργόνας, καθώς και λευκό μακιγιάζ προσώπου.

Ωστόσο, αυτό που έκανε τη διαφορά ήταν το τεράστιο καπέλο της, ενώ συμπλήρωσε την εμφάνισή της με γόβες Mary Jane για να δείχνει ακόμα πιο εντυπωσιακή.

Η Fox εμφανίστηκε με λευκό μακιγιάζ προσώπου, με λεπτά φρύδια, ροζ μάγουλα και κατακόκκινα χείλη που θύμιζαν το χαρακτηριστικό «look» της διάσημης drag queen, Divine.

Όπως ήταν λογικό, η εμφάνισή της δεν πέρασε απαρατήρητη στους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι έκαναν, κυριολεκτικά, πάρτι… «τρολαρίσματος». «Τζούλια, σε αγαπάμε για ό,τι κάνεις στη μόδα», έγραψε ένας χρήστης.

Σε μια συνέντευξη με τη στιλίστριά της, Briana Andalore, στην εκδήλωση, η Fox μοιράστηκε την έμπνευση πίσω από το ντύσιμό της. «Ήθελα να δώσω μια αίσθηση Bette Davis, Joan Crawford», εξήγησε. «Δοκιμάζουμε νέες εμφανίσεις, διαφορετικά πράγματα. Είναι σαν να ετοιμάζεσαι να πας στον πόλεμο…», πρόσθεσε η ίδια.



Πηγή: skai.gr

