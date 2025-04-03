Η Kris Jenner με το νέο της κούρεμα είναι ίδια οι κόρες της

H Kris Jenner ήταν πάντα στιλάτη, αλλά ποτέ ιδιαίτερα τολμηρή, προτιμώντας να αφήνει τις μεγάλες αλλαγές στην εμφάνιση για τις κόρες της. Το feathery pixie κούρεμα ήταν το σήμα κατατεθέν της μητέρας των έξι για χρόνια, με κάποιες σποραδικές απόπειρες σε άλλα φιλικά προς τη μαμά στυλ, όπως το shaggy bob ή οι αφέλειες.

Διαβάστε ακόμα : Η Cardi B μόλις υιοθέτησε το πιο ασύμμετρο κούρεμα όλων των εποχών

Όμως, για έναν γάμο, η μητέρα των έξι αποφάσισε να το αλλάξει, χτενίζοντας τα μαλλιά της πίσω σε wet look και αφήνοντας μια τολμηρή μπούκλα να κολλήσει στο μέτωπό της. Μοιάζει... τόσο πολύ με την Khloé και την Kourtney! “Για μια στιγμή νόμιζα ότι ήταν η Kim ντυμένη σαν την Kris,” έγραψε ένα σχόλιο. “Γιατί είστε ταυτόχρονα και η Khloé και η Kim,” έγραψε άλλο. Τα γονίδια είναι ισχυρά σε αυτήν την οικογένεια.

Το νέο στυλ έρχεται χάρη στην κομμώτρια Justine Marjan, η οποία συνεργάζεται τακτικά με τις άλλες KarJenners, περιλαμβανομένης της Khloé. Πρόσφατα, η Marjan έκοψε τα μαλλιά της Khloé σε καρέ, το οποίο εμπνεύστηκε από την Kendall Jenner, δημιουργώντας μια οικογενειακή «αλυσίδα μαλλιών». Το καρέ σίγουρα έχει τη στιγμή του, αφού η Rihanna μόλις έκοψε τα μαλλιά της στο πιο κοντό μήκος των τελευταίων ετών, και η στυλίστρια των μαλλιών της Leslie Bibb ανέλυσε το "cunty little bob" της από το The White Lotus στο Instagram.

Και μην ξεχνάς! “Το καρέ απαιτεί συντήρηση,” έχει αναφέρει ο διάσημος κομμωτής Dimitris Giannetos. “Αυτό σημαίνει τακτικά κουρέματα και/ή καθάρισμα των άκρων κάθε τέσσερις έως έξι εβδομάδες για να διατηρείται το στυλ φρέσκο. Τα μαλλιά σου είναι ήδη κομμένα στο στυλ, οπότε το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να τα πλύνεις, να τα στεγνώσεις και να τα στιλιζάρεις όπως θέλεις”.

