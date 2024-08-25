Ηλιακό έγκαυμα: Γιατί το δέρμα ξεφλουδίζει και πώς να το αντιμετωπίσεις;

Έμεινες παραπάνω απ' όσο έπρεπε στον ήλιο και τώρα που το έγκαυμα αρχίζει να υποχωρεί, βλέπεις το δέρμα σου να ξεφλουδίζει. Ίσως αναρωτιέσαι πώς να το αντιμετωπίσεις και η απάντηση είναι απλή: απόφυγε την παραπάνω έκθεση στον ήλιο.

Για κάποιους, το ξεφλούδισμα του δέρματος μετά από ηλιακό έγκαυμα μπορεί να είναι ικανοποιητικό με έναν περίεργο τρόπο και να μην τους ενοχλεί. Για άλλους, είναι απλώς ενοχλητικό (ανήκω σε αυτήν την κατηγορία)! Όμως έχεις αναρωτηθεί τι πραγματικά συμβαίνει όταν το δέρμα σου αρχίζει να ξεφλουδίζει;

Γιατί ξεφλουδίζει το δέρμα μετά από ηλιακό έγκαυμα;

Όταν το δέρμα σου ξεφλουδίζει μετά από ηλιακό έγκαυμα, αυτό σημαίνει ότι το σώμα σου προσπαθεί να αποβάλει τα κύτταρα που έχουν υποστεί βλάβη από τις ακτίνες UV. Αυτή η «ζημιά» μπορεί να είναι τόσο σοβαρή που τα κύτταρα δεν μπορούν να επιδιορθωθούν και πρέπει να αποβληθούν απο το σώμα πάση θυσία.

Τι συμβαίνει όταν ξεφλουδίζεις το καμένο δέρμα;

Τα νεκρά κύτταρα του δέρματος, πριν πέσουν, παίζουν έναν σημαντικό ρόλο: προστατεύουν το νέο και απαλό δέρμα που υπάρχει απο κάτω. Αν τα τραβήξεις πριν είναι έτοιμα να φύγουν μόνα τους, εκθέτεις αυτό το νέο δέρμα που ακόμα προσπαθεί να θεραπευτεί. Αυτό μπορεί να καθυστερήσει τη διαδικασία επούλωσης και επειδή το νέο δέρμα είναι πιο ευαίσθητο, μπορεί να προκληθούν ερεθισμοί ή ακόμα και μολύνσεις. Είναι καλύτερο να αφήσεις το δέρμα να «πέσει» φυσικά για να δώσεις στο καινούριο δέρμα χρόνο να αναπτυχθεί σωστά.

Πώς να αντιμετωπίσεις το ξεφλούδισμα του δέρματος από ηλιακό έγκαυμα

Η ενυδάτωση είναι το κλειδί!

Χρησιμοποίησε ενυδατική κρέμα για να διατηρήσεις το δέρμα σου ενυδατωμένο και να βοηθήσεις στην αποκατάσταση του προστατευτικού του στρώματος. Έτσι, θα περιορίσεις το ξεφλούδισμα.

Beauty tips:

-Επέλεξε προϊόντα χωρίς άρωμα για να μην ερεθίσεις το δέρμα σου.

-Εφάρμοσε την κρέμα απαλά, χωρίς έντονο τρίψιμο.

-Μείνε μακριά από τον ήλιο μέχρι να επουλωθεί το δέρμα σου.

-Το τζελ αλόης βέρα είναι ιδανικό για ενυδάτωση και ανακούφιση.

Πώς να αποφύγεις το ξεφλούδισμα από ηλιακό έγκαυμα

Δυστυχώς, αν το δέρμα σου έχει υποστεί σοβαρή ζημιά, το ξεφλούδισμα είναι αναπόφευκτο. Ωστόσο, μπορείς να προστατευτείς από το επόμενο ηλιακό έγκαυμα επιλέγοντας ένα αντηλιακό με SPF τουλάχιστον 30. Εφάρμοσέ το 30 λεπτά πριν βγεις στον ήλιο και ανανέωνέ το κάθε δύο ώρες ή αμέσως μετά το κολύμπι ή την έντονη εφίδρωση.

Έτσι, θα αποφύγεις τις δυσάρεστες συνέπειες και θα κρατήσεις το δέρμα σου υγιές και προστατευμένο

