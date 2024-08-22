Όλα τα μυστικά για να προστατευτείτε πλήρως απο τις ακτίνες UV

Η σωστή προστασία από τον ήλιο περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από την απλή χρήση αντηλιακού. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε και να εφαρμόζετε μερικές επιπλέον πρακτικές για να διατηρείτε το δέρμα σας ασφαλές από τις επιβλαβείς ακτίνες UV.

Σημαντικά μέτρα προστασίας

Εκτός από τη χρήση αντηλιακού, η παραμονή στη σκιά και η χρήση καπέλου είναι βασικά βήματα για να αποφύγετε την υπερβολική έκθεση στον ήλιο. Ωστόσο, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας ότι το μελάνωμα μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο εκτεθειμένων περιοχών. Έρευνες δείχνουν ότι στους άνδρες είναι συχνότερο στην πλάτη, ενώ στις γυναίκες στα πόδια.

Ευαίσθητες περιοχές

Συχνά παραμελούμε περιοχές όπως η ράχη της μύτης, τα αφτιά, τα πέλματα και το τριχωτό της κεφαλής. Αυτές οι περιοχές χρειάζονται συχνή ανανέωση του αντηλιακού. Ειδικά για το τριχωτό της κεφαλής, όπου το έγκαυμα και ο κίνδυνος μελανώματος είναι αυξημένος, η καθημερινή χρήση αντηλιακού είναι απαραίτητη, ιδίως για άτομα με αραιά ή ξυρισμένα μαλλιά.

Σωστή εφαρμογή αντηλιακού

Για καλύτερη προστασία, εφαρμόστε το αντηλιακό σπρέι κρατώντας το σε απόσταση τουλάχιστον 2 εκ. από το δέρμα και απλώστε το με τα χέρια. Το αντηλιακό στικ πρέπει να περαστεί αρκετές φορές από κάθε περιοχή για επαρκή προστασία, ιδιαίτερα γύρω από τα μάτια και τα χείλη. Ανανέωση κάθε δύο ώρες είναι απαραίτητη, και άμεσα μετά την εφίδρωση ή την επαφή με το νερό.

Πρωινή ρουτίνα

Πριν την εφαρμογή του αντηλιακού, χρησιμοποιήστε έναν ορό με υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C για να καταπολεμήσετε τις ελεύθερες ρίζες και το οξειδωτικό στρες. Επιλέξτε αντηλιακά με φυσικά ορυκτά στοιχεία όπως το οξείδιο του τιτανίου και του ψευδαργύρου, τα οποία αντανακλούν τις ακτίνες UV και προστατεύουν επίσης από το μπλε φως.

Διατροφή για προστασία

Μια διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά ενισχύει την αντιοξειδωτική προστασία και διατηρεί τον οργανισμό ενυδατωμένο. Τα όσπρια, το ελαιόλαδο και οι τροφές πλούσιες σε Ω3 λιπαρά οξέα, όπως τα ψάρια και τα καρύδια, βοηθούν στην εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών και στη μείωση της φλεγμονής, προστατεύοντας έτσι το δέρμα από τον καρκίνο.

