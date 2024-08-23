Λογαριασμός
Το απόλυτο μυστικό για βλέμμα που μαγνητίζει - Και δεν είναι η mascara

Αν θέλεις το μακιγιάζ σου, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, να διαρκεί όσο το δυνατόν περισσότερο, τότε ένα primer είναι ο απαραίτητος σύμμαχός σου. Το ίδιο ισχύει και για τις βλεφαρίδες σου με τη μάσκαρα. Ας μιλήσουμε για το lash primer.

Αυτό το προϊόν κάνει τις βλεφαρίδες σου ακόμα πιο εντυπωσιακές, δίνοντάς τους περισσότερο όγκο, μήκος, και καμπυλότητα. Επιπλέον, βοηθά στο να μειωθούν οι μουτζούρες και το ξεφλούδισμα της μάσκαρας, εξασφαλίζοντας ότι οι βλεφαρίδες σου θα παραμείνουν εντυπωσιακές όλη μέρα. Τα περισσότερα lash primers έχουν μια ελαφριά σύνθεση που φροντίζει και θρέφει τις βλεφαρίδες σου. Επιπλέον, μπορούν να συνδυαστούν άψογα με οποιαδήποτε μάσκαρα έχεις.

Πώς τα χρησιμοποιείς;

Πριν βάλεις τη μάσκαρα, πέρασε το primer στις βλεφαρίδες σου, ξεκινώντας από τις ρίζες. Κάνε μικρές κινήσεις αριστερά-δεξιά, χτενίζοντας τις βλεφαρίδες μέχρι τις άκρες. Αμέσως μετά, εφάρμοσε τη μάσκαρά σου όπως συνήθως. Το αποτέλεσμα; Βλεφαρίδες που κλέβουν την παράσταση.

Πηγή: womenonly

TAGS: Μάσκαρα βλέμμα βλεφαρίδες WomenOnly
