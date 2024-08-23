Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: Τι φόρεσε για να συνοδέψει τον σύντροφό της στο red Carpet

Η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη και ο σκηνοθέτης Γιώργος Ζώης είναι ένα αμιγώς καλλιτεχνικό ζευγάρι που μετράει μόλις μερικούς μήνες και μπήκε στη ζωή της μετά τον χωρισμό της από τον επίσης σκηνοθέτη Θανάση Τότσικα με τον οποίον ήταν μαζί για τρία ολόκληρα χρόνια.

Αν και κανείς από τους δύο δεν διαφημίζει την προσωπική του ζωή, η ηθοποιός βρέθηκε στο πλευρό του και στην Berlinale τον Φεβρουάριο –κι ας μην το έδειξε ανοιχτά- αλλά και προχθές στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σεράγεβο φανερά αυτή τη φορά.

Προηγούμενο Επόμενο

Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης, Γιώργος Ζώης, συμμετέχει στο εν λόγω Φεστιβάλ με την ταινία του Arcadia, στην οποία πρωταγωνιστεί η Έλενα Τοπαλίδου. Και έτσι οι τρεις τους περπάτησαν στο red carpet με την Χριστίνα Χειλά Φαμέλη να επιλέγει για την περίσταση μια λευκή Deux Pieces δημιουργία των MiRo.

Μια φούστα με σέξι σκίσιμο και ένα crop top που συνδύασε με χρυσά πέδιλα και ασορτί τσαντάκι, ενώ από κοσμήματα φόρεσε ένα ζευγάρι εντυπωσιακά σκουλαρίκια και ένα λεπτό βραχιόλι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.