Η Hailey Bieber ανήκει στο no mascara team και εμείς ακολουθούμε

Η Hailey Bieber έχει βρει το signature look της και δεν το αποχωρίζεται. Στην καθημερινότητά της, θα τη δεις πάντα με εκείνο το φρέσκο, ροδαλό ρουζ που θυμίζει ηλιοκαμένη επιδερμίδα, τοποθετημένο ψηλά στα ζυγωματικά και γύρω από τη μύτη.

Τα φρύδια της είναι φυσικά, fluffy και λίγο πιο ατίθασα, και τα χείλη της, γεμάτα και φυσικά, τονίζονται με τα μολύβια χειλιών Rhode Peptide Lip Shape. Αν σκέφτεσαι το στυλ της, κάτι σαν το "model off-duty", αλλά πιο σύγχρονο, φυσικό και χαλαρό.

Αλλά υπάρχει κάτι που η Hailey κάνει συνεχώς διαφορετικά από τις υπόλοιπες. Και αυτό είναι το ότι αποφεύγει τη μάσκαρα. Αν κοιτάξεις τις τελευταίες της αναρτήσεις στο Instagram, θα τη δεις με μάσκαρα μόνο σε μία από τις εικόνες, και αυτή είναι σχεδόν ανεπαίσθητη. Στις υπόλοιπες εμφανίσεις της, έχει μόνο μια ήπια καμπύλη στις βλεφαρίδες και τα βλέφαρα της είναι πάντα φρέσκα και ενυδατωμένα. Και δεν είναι ότι η αποφυγή μάσκαρας είναι κάτι καινούργιο. Από τότε που η καφέ μάσκαρα απέκτησε δημοφιλία κατά τη διάρκεια της πανδημίας, υπάρχει μια τάση που μετατοπίζει την προσοχή από τα έντονα μάτια προς κάτι πιο φυσικό: διαφανή ή καφέ μάσκαρα, ή και καθόλου.

Και το πιο ωραίο από ένα makeup look χωρίς ίχνος μάσκαρα; Η αίσθηση του φυσικού και καθαρού look που προσφέρει. Στη δική μου ζωή, την ακολουθώ κι εγώ. Κρατάω τη μάσκαρα για τις πιο ειδικές περιστάσεις ή αργίες. Δεν έχω πια τα σημάδια κάτω από τα μάτια το απόγευμα, και όταν τελικά αποφασίσω να φορέσω μάσκαρα, νιώθω ότι είναι κάτι πραγματικά ιδιαίτερο. Μάλλον, έχω πειστεί ότι το «μίνιμαλ» είναι η καλύτερη επιλογή. Και νομίζω ότι η Hailey Bieber συμφωνεί μαζί μου αυτό το καλοκαίρι.

