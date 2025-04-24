Η παγκόσμια συμβουλή styling που υποστηρίζουν διαχρονικά όλες οι μαμάδες είναι απλή: Ποτέ μην βγαίνεις από το σπίτι χωρίς κραγιόν. Δεν έχει σημασία αν πας για ψώνια ή αν είσαι τελείως άβαφη, το κραγιόν είναι must.

Η Kendall Jenner, ωστόσο, μόλις έδωσε σε αυτή τη διαχρονική συμβουλή μια μοντέρνα, high fashion ανατροπή. Τη Δευτέρα 21 Απριλίου, το σούπερ μόντελ πρωταγωνίστησε σε νέα καμπάνια του κολοσσού ομορφιάς L'Oréal. Και με βάση το styling της, ακολουθεί έναν κανόνα άλλου επιπέδου όταν ενσωματώνει το κραγιόν στις εμφανίσεις της. Αντί να χαμηλώσει την ένταση ενός έντονου outfit, όπως θα έκανε ο “μέσος άνθρωπος”, η Jenner ανέβασε κι άλλο τη δυναμική με κραγιόν στην ίδια απόχρωση. Το αποτέλεσμα; Ένα εκρηκτικό red-on-red σύνολο.

Το φλογερό κόκκινο μίνι φόρεμα της Kendall

Μαζί με τη fellow ambassador Λούμα Γκρόθε, η Jenner συμμετείχε στην καμπάνια που προβάλλει το νέο πρωταγωνιστικό προϊόν της L'Oréal: τα κραγιόν Infallible Laque Resistance. Φωτογραφημένη από τον Ντάνιελ Τζάκσον, εμφανίζεται να κατεβαίνει από ένα μπορντό αυτοκίνητο, φορώντας ένα φόρεμα αρκετά απλό στη γραμμή του. Αν και κοντό, ήταν εφαρμοστό και είχε διακριτικό στρογγυλό ντεκολτέ, ένα “basic” κόψιμο, θα έλεγες. Όμως το χρώμα του, ένα ζωντανό ρουμπινί κόκκινο, ήταν απόλυτα εντυπωσιακό.

Ολοκλήρωσε το σύνολο με μαύρο δερμάτινο παλτό και σκουλαρίκια-καρφάκια με διαμάντια.

Γνώρισε το νέο της προϊόν ομορφιάς

Το έντονο κόκκινο του φορέματος έπαιξε απλώς υποστηρικτικό ρόλο σε αυτή την καμπάνια. Ο πραγματικός πρωταγωνιστής ήταν φυσικά το κραγιόν της. Η makeup artist Mary Phillips κράτησε το υπόλοιπο μακιγιάζ σε ήπιους τόνους, δίνοντας όλη την προσοχή στα πλούσια βαμμένα, brick red χείλη της Jenner.

Είναι το σήμα κατατεθέν της

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Jenner εφαρμόζει αυτό το στυλιστικό trick. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, περπάτησε στην πασαρέλα της L’Oréal κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025. Το σόου, με τίτλο Le Défilé: Walk Your Worth, είχε επίσης συμμετοχές από σταρ όπως η Καμίλα Καμπέγιο, η Εύα Λονγκόρια, η Κάρα Ντελεβίν, η Τζέιν Φόντα και η Βαϊόλα Ντέιβις.

Όπως και στην πρόσφατη καμπάνια, έτσι κι εκεί, ταίριαξε το έντονο κόκκινο κραγιόν της με ένα εξίσου φωτεινό κόκκινο φόρεμα Mugler, μισό μπούστο-catsuit, μισό ρομαντικό φόρεμα με ζιβάγκο.

Αν διστάζεις να φορέσεις ένα έντονο κραγιόν με εξίσου έντονο outfit, άσε την Jenner να σε πείσει για το αντίθετο.

