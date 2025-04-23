Τα glossy nude nails της Selena Gomez είναι η απόλυτη έμπνευση για το minimal μανικιούρ που αναζητάς

Ξέρω ότι είναι Τετάρτη μετά από γιορτινό σαββατοκύριακο, αλλά πες μου πότε θα ξυπνήσεις! Περίμενα όλο το τριήμερο να μιλήσουμε για το καινούριο μανικιούρ της Selena Gomez. Επίσης, έχεις μήπως κρατήσει κάποιο γλυκάκι από το πασχαλινό brunch; Γιατί η γυαλάδα στα νύχια της μου ανοίγει την όρεξη για κάτι που έχει περαστεί με βούτυρο.

Διαβάστε ακόμα : Ξηρά, αδύναμα, λιπαρά, φριζαρισμένα, μαλλιά; Αυτά είναι τα υλικά που έχεις σπίτι σου και μπορούν να βοηθήσουν!

Το Σαββατοκύριακο, η Gomez ανέβασε ένα post-ανασκόπηση της εβδομάδας στο Instagram. Το πρόγραμμά της φαίνεται να περιλάμβανε αγκαλιές με τον αρραβωνιαστικό της Benny Blanco, σούσι, ραντεβού για χάραξη ρουζ με την Jennifer Aniston, και έντονο eyeliner, όλα συνοδευόμενα από ένα απλό αλλά λαμπερό μανικιούρ.

Το glossy nude mani της Selena Gomez

Δεν χρησιμοποιώ τη λέξη “glossy” ελαφρά τη καρδία. Η διακριτική γαλλική τεχνική είχε απίστευτη λάμψη. Δεν θα το έλεγα glazed όπως της Hailey Bieber γιατί δεν είχε τόσο ιριδισμό, αλλά έμοιαζε με τέλεια ψημένο, ίσως και περασμένο με αυγό, γλυκό, ουδέτερο στον τόνο, και λαμπερό όσο δεν πάει.

Παρόλο που διακρίνονταν τα φυσικά της νύχια κάτω από το βερνίκι, το αποτέλεσμα επηρεάστηκε ξεκάθαρα από τη χρωματισμένη βάση που εφάρμοσε ο nail artist της (Tom Bachik, μήπως ήσουν εσύ;). Πιθανότατα πρόκειται για ημιδιαφανή, ουδέτερη απόχρωση όπως το Bare My Soul της OPI ή το Green Nail Polish in Beige της Manucurist.

Πώς να πετύχεις το look

Αν είσαι τυχερή και έχεις μακριά φυσικά νύχια όπως η Selena, λιμάρισέ τα σε σχήμα οβάλ/αμυγδάλου και εφάρμοσε μία ή δύο στρώσεις βερνικιού (όχι τελείως αδιαφανές!) και ολοκλήρωσε με ένα γυαλιστερό top coat. Αν έχεις κοντά νύχια, το look πάλι δουλεύει τέλεια.

Τώρα, Selena, πού μπορώ να βρω κι εγώ ένα engraved Soft Pinch Matte Bouncy Blush; Ουδέτερα, γυαλιστερά νύχια και ροδαλά, ματ μάγουλα = ένας υπέροχος συνδυασμός.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.