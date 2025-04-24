Πόση ποσότητα αντηλιακού πρέπει να χρησιμοποιείτε στο πρόσωπό σας

Αξιοποιήστε στο έπακρο την προστασία από τον ήλιο

Αν έπρεπε να κρατήσουμε μόνο ένα προϊόν από όλη τη ρουτίνα περιποίησης, αυτό θα ήταν χωρίς αμφιβολία το αντηλιακό. Δεν έχει σημασία αν έξω έχει ήλιο ή συννεφιά, αν είσαι στην παραλία ή στο γραφείο σου – η αντηλιακή προστασία είναι κάτι που πρέπει να συμβαίνει κάθε μέρα.

Αλλά εδώ είναι που τα πράγματα μπλέκουν λίγο: πόσο αντηλιακό χρειάζεται τελικά το πρόσωπό μας; Μήπως βάζουμε λιγότερο απ’ όσο πρέπει; Ή περισσότερο;

Η απάντηση είναι απλή και πρακτική: δύο δάχτυλα. Δηλαδή, στρώνεις το αντηλιακό σου κατά μήκος του δείκτη και του μέσου – όχι πολύ, ούτε λίγο, αλλά περίπου μισό κουταλάκι του γλυκού συνολικά. Αυτή η ποσότητα καλύπτει επαρκώς το πρόσωπο και τον λαιμό (ναι, ο λαιμός μετράει!).

Το θέμα δεν είναι να το “σταμπάρεις” εδώ κι εκεί. Το σημαντικό είναι να δημιουργήσεις μια λεπτή, ομοιόμορφη στρώση ώστε να λειτουργήσει σωστά το SPF που γράφει η συσκευασία. Αν βάλεις λιγότερο, δεν παίρνεις όλη την προστασία που υπόσχεται το προϊόν.

Και πόσο συχνά να το ανανεώνεις;

Αν είσαι έξω, στον ήλιο, ιδρώνεις ή μπαινοβγαίνεις στο νερό, καλό είναι να το ανανεώνεις κάθε δύο ώρες. Αν είσαι μέσα, δεν κινείσαι πολύ και ο ήλιος δεν σε “χτυπάει” έντονα, μπορείς να κάνεις λίγο κράτει – αλλά γενικά, σκέψου το σαν ενυδατική: το δέρμα σου διψάει για προστασία.

Για σένα που φοράς μακιγιάζ και σκέφτεσαι “πώς να βάλω ξανά χωρίς να τα χαλάσω όλα;”, υπάρχει λύση: κυκλοφορούν αντηλιακά σε μορφή πούδρας ή σπρέι, που μπορείς να περάσεις από πάνω, εύκολα και γρήγορα. Υπάρχουν και BB creams ή foundations με SPF για να κάνεις ένα 2 σε 1.

Τι αντηλιακό να διαλέξεις;

Το σημαντικότερο δεν είναι τόσο η μάρκα όσο να βρεις ένα προϊόν που να σου αρέσει να φοράς. Αν κολλάει, είναι λιπαρό ή έχει περίεργη μυρωδιά, απλώς δεν θα το βάζεις – και αυτό ακυρώνει όλη τη φάση.

Δες αν το αντηλιακό σου είναι:

Ευρέος φάσματος (δηλαδή προστατεύει από UVA και UVB ακτίνες)

(δηλαδή προστατεύει από UVA και UVB ακτίνες) Τουλάχιστον SPF 30 (ιδανικά SPF 50)

(ιδανικά SPF 50) Ελαφρύ, μη λιπαρό και όσο το δυνατό πιο άνετο στην υφή

Ό,τι κι αν διαλέξεις, το σημαντικό είναι ένα: να γίνει συνήθεια. Κάθε πρωί, πριν φύγεις από το σπίτι. Όπως πλένεις το πρόσωπό σου ή βάζεις αποσμητικό. Το δέρμα σου θα σε ευχαριστεί κάθε μέρα – κι εσύ θα το βλέπεις στον καθρέφτη σου για χρόνια.

