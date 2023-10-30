Καθαρίζεις σωστά το πρόσωπό σου; Αυτά τα βήματα συνιστούν οι ειδικοί

Από πότε ο καθαρισμός του προσώπου έγινε τόσο περίπλοκος; Στην παιδική μας ηλικία χρησιμοποιούσαμε μια πετσέτα και λίγο νερό. Τώρα, οι δυνατότητες είναι ατελείωτες – τα ράφια ομορφιάς γεμίζουν με βάλσαμα, έλαια, κρέμες, τζελ και μικκυλιακά νερά, και το μυαλό μας με συμβουλές.

Παρόλα αυτά, όλα όσα μας έχουν δώσει τα skincare trends μπορεί να είναι υπερβολικά, και πάνω από όλα να μην ταιριάζουν στο δέρμα όλων. Αν θέλεις να καθαρίζεις το πρόσωπό σου σωστά, θα πρέπει να ακολουθείς τα παρακάτω βήματα, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Καθάρισε το πρόσωπό σου 2 φορές την ημέρα

Αποδεικνύεται ότι το να εγκαταλείψεις τον πρωινό σου καθαρισμό δεν είναι κάτι που συνιστάται. «Είναι σημαντικό να καθαρίζεις το δέρμα δύο φορές την ημέρα», λέει η κορυφαίος δερματολόγος Δρ Alexis Granite. «Ο πρωινός καθαρισμός αφαιρεί τα υπολείμματα της ολονύκτιας περιποίησης του δέρματος και την περίσσεια λιπαρότητας, ανοίγοντας το δρόμο για τα πρωινά προϊόντα και βοηθώντας τα να διεισδύσουν πιο βαθιά.» Η Granite συνιστά έναν ελαφρύ καθαρισμό με ένα βήμα το πρωί (ένας απαλός αφρός ή μια κρέμα καθαρισμού αν το δέρμα σου είναι επιρρεπές σε αφυδάτωση) ακολουθούμενο από βαθύτερο καθαρισμό το βράδυ.

Απέφυγε την πολύ θερμότητα

«Όταν πλένεις το πρόσωπό σου με ζεστό νερό, κινδυνεύεις να αφαιρέσεις από το δέρμα σου το φυσικό του σμήγμα, το οποίο είναι απαραίτητο για υγιές δέρμα», λέει η γιατρός και ειδικός στο δέρμα, Δρ Sonia Khorana. «Αυτός είναι ο λόγος που το πλύσιμο του προσώπου στο ντους μπορεί συχνά να κάνει περισσότερο κακό παρά καλό.» Με την πάροδο του χρόνου, το πλύσιμο του προσώπου σου με ζεστό νερό μπορεί να αποδυναμώσει τον φραγμό του δέρματός και να οδηγήσει σε απώλεια υγρασίας και ευαισθησία. Αν δεν είσαι διατεθειμέν@ να δεσμευτείς να κάνεις χλιαρό ντους, τότε αφιέρωσε χρόνο για το πρόσωπό σου έξω από αυτό.

Επέλεξε αν θες να κάνεις διπλό καθαρισμό ή όχι

Πρώτα, αναρωτήσου αν χρειάζεται να κάνεις διπλό καθαρισμό. «Εάν έχεις ροδόχρου ακμή, έκζεμα ή ιδιαίτερα ευαίσθητο δέρμα, απέφυγε τον καθαρισμό δύο φορές στην ίδια ώρα – μπορεί να αφαιρέσει την υγρασία από το δέρμα σου και να προκαλέσει περισσότερα προβλήματα», λέει η Khorana. «Αν φοράς μακιγιάζ ή SPF καθημερινά, όμως, είναι απαραίτητο.»

Ο πρώτος καθαρισμός πρέπει να διασπά το μακιγιάζ, τον δείκτη προστασίας, το σμήγμα και την καθημερινή βρωμιά στην επιφάνεια του δέρματός και ο δεύτερος καθαρισμός θα πρέπει να απομακρύνει τυχόν υπολείμματα. Η Khorana συμβουλεύει όσους έχουν ξηρό δέρμα να ξεκινήσουν με ένα θρεπτικό βάλσαμο καθαρισμού ή λάδι προτού φτάσουν σε ένα απαλό καθαριστικό ξεβγάλματος για να διατηρήσουν την ακεραιότητα του δερματικού φραγμού τους, ενώ όσοι έχουν λιπαρό ή μικτό δέρμα θα πρέπει να χρησιμοποιούν μικκυλιακό νερό χωρίς περιττά ένα απολεπιστικό πλύσιμο προσώπου για καθημερινή χρήση.

Πες όχι στις συσκευές

«Δεν είναι ποτέ καλή ιδέα να περιπλέκεις υπερβολικά τον καθαρισμό, ειδικά όταν πρόκειται για την ενσωμάτωση gadget και εργαλείων», λέει η Khorana. «Συχνά, αυτές οι συσκευές καθαρισμού μπορούν να κάνουν υπερβολική απολέπιση του δέρματος και να προκαλέσουν ερεθισμό.»

Αντίθετα, η Khorana συνιστά να εφαρμόζεις μικκυλιακά νερά και κρέμα καθαρισμού με επαναχρησιμοποιήσιμα επιθέματα, να κάνεις μασάζ με καθαριστικά με αφρό με τα δάχτυλά σου και να τα ξεπλένεις με μια απαλή βαμβακερή πετσέτα. «Απλώς κάνε μασάζ με το καθαριστικό σου σε βρεγμένο πρόσωπο και λαιμό για 20 έως 30 δευτερόλεπτα, μετά πάρε την πετσέτα και τρίψε με κυκλικές κινήσεις ξεκινώντας από το μέτωπο, γύρω από τα μάτια, κάτω από το μάγουλο, και τελειώνοντας στο πηγούνι», λέει η Khorana. «Και πάντα να πλένεις την πετσέτα σου μετά από κάθε χρήση για να αποφύγεις τη διάδοση βακτηρίων.»

Να είσαι ευέλικτ@

Μην κολλάς σε ένα τέλμα με τη ρουτίνα καθαρισμού σου και να είσαι έτοιμ@ να αλλάξεις τα προϊόντα σου ανάλογα με την εποχή. «Όταν κάνει ζέστη, πολλοί από εμάς θα επωφεληθούν από το να φέρουμε στο παιχνίδι ένα βαθύτερο, πιο διεισδυτικό καθαριστικό», λέει η Granite, «ένα που απομακρύνει αυτά τα επιπλέον στρώματα αντηλιακής κρέμας και ιδρώτα χωρίς να αφαιρεί το δέρμα.» «Καθώς οι μήνες γίνονται πιο κρύοι, είναι καλή ιδέα να χρησιμοποιήσεις ένα ενυδατικό καθαριστικό», συμβουλεύει η Granite. «Συστατικά όπως η νιασιναμίδη και το υαλουρονικό οξύ αντλούν υγρασία στο δέρμα, προστατεύουν αυτόν τον ευαίσθητο φραγμό του δέρματος και λειτουργούν καλά για όλους τους τύπους δέρματος».

