Δεν περίμεναν την εξέλιξη της φάσης όταν πετούσαν μπουκάλια στον Αρντά Γκιουλέρ πριν την εκτέλεση του κόρνερ από το οποίο προήρθε το δεύτερο τέρμα της Τουρκίας. Ο άσος της Τουρκίας γύρισε μετά το γκολ και έκανε νόημα στους Αυστριακούς να σωπάσουν…
🎥 You don't mess with Arda Guler 🇹🇷
pic.twitter.com/BMiKoAqF73— Madrid Universe (@_MadridUniverse) July 3, 2024
Πηγή: sport-fm.gr
