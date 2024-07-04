18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Δεν περίμεναν την εξέλιξη της φάσης όταν πετούσαν μπουκάλια στον Αρντά Γκιουλέρ πριν την εκτέλεση του κόρνερ από το οποίο προήρθε το δεύτερο τέρμα της Τουρκίας. Ο άσος της Τουρκίας γύρισε μετά το γκολ και έκανε νόημα στους Αυστριακούς να σωπάσουν…

🎥 You don't mess with Arda Guler 🇹🇷

pic.twitter.com/BMiKoAqF73 July 3, 2024

