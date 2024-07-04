Λογαριασμός
Euro 2024: Η αντίδραση του Αρντά Γκιουλέρ μετά το γκολ της Τουρκίας στους Αυστριακούς που του πετούσαν μπουκάλια - Βίντεο

Δείτε την αντίδραση του Αρντά Γκιουλέρ στους Αυστριακούς που του πετούσαν μπουκάλια

Arda Guler
Δεν περίμεναν την εξέλιξη της φάσης όταν πετούσαν μπουκάλια στον Αρντά Γκιουλέρ πριν την εκτέλεση του κόρνερ από το οποίο προήρθε το δεύτερο τέρμα της Τουρκίας. Ο άσος της Τουρκίας γύρισε μετά το γκολ και έκανε νόημα στους Αυστριακούς να σωπάσουν…

TAGS: Euro 2024 Τουρκία Αυστρία
