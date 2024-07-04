18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |
Με πίστη και φωνάζοντας δυνατά «It's Coming Home» αναμένεται να δώσουν το «παρών» στο Ντίσελντορφ οι φίλοι της Εθνικής Αγγλίας για το παιχνίδι με την Ελβετία, στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του Euro 2024.
Μετά την πρόκριση επί της Σλοβακίας, τα «τρία λιοντάρια» ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τους Ελβετούς, αφού προκρίθηκαν με 2-0 επί της Ιταλίας, δείχνουν ικανοί για όλα στη διοργάνωση που διεξάγεται στη Γερμανία.
Οι Άγγλοι έχουν εξασφαλίσει 6.000 εισιτήρια για την προσεχή αναμέτρηση για τους «8» τουρνουά, όμως έξω από το γήπεδο και πέριξ της πόλης θα βρεθούν πάνω από 40.000 οπαδοί!
Μάλιστα, η Daily Mail υποστηρίζει πως οι Αρχές της Γερμανίας έχουν αποφασίσει να έχουν πιο ελαστική στάση απέναντι στους Άγγλους φιλάθλους, οι οποίοι ψάχνουν στη «μαύρη αγορά» για ένα εισιτήριο με το οποίο θα καταφέρουν να δώσουν το παρών στο παιχνίδι με την Ελβετία.
Πηγή: sport-fm.gr
- Ο Ερντογάν στο Βερολίνο για τον αγώνα με την Ολλανδία, μετά τον χαιρετισμό των «Γκρίζων Λύκων» από ποδοσφαιριστή - Βίντεο
- Οι μάχες για τα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές σε super αποδόσεις στα καταστήματα ΟΠΑΠ
- Άγγελος Χαριστέας: «Στην Πορτογαλία σε θυμούνται ακόμα» - Το συγκινητικό γράμμα του ήρωα του τελικού στον νεότερο εαυτό του 20 χρόνια μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.