Με πίστη και φωνάζοντας δυνατά «It's Coming Home» αναμένεται να δώσουν το «παρών» στο Ντίσελντορφ οι φίλοι της Εθνικής Αγγλίας για το παιχνίδι με την Ελβετία, στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του Euro 2024.



Μετά την πρόκριση επί της Σλοβακίας, τα «τρία λιοντάρια» ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τους Ελβετούς, αφού προκρίθηκαν με 2-0 επί της Ιταλίας, δείχνουν ικανοί για όλα στη διοργάνωση που διεξάγεται στη Γερμανία.

Οι Άγγλοιγια την προσεχή αναμέτρηση για τους «8» τουρνουά, όμως έξω από το γήπεδο και πέριξ της πόληςΜάλιστα, η Daily Mail υποστηρίζει πως οι Αρχές της Γερμανίας έχουν αποφασίσειαπέναντι στους Άγγλους φιλάθλους, οι οποίοι ψάχνουν στη «μαύρη αγορά» για ένα εισιτήριο με το οποίο θα καταφέρουν να δώσουν το παρών στο παιχνίδι με την Ελβετία.

