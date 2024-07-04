Λογαριασμός
Euro 2024: Πάνω από 40.000 Άγγλοι οπαδοί στο Ντίσελντορφ, ενώ μέσα στο γήπεδο θα είναι μόνο 6.000

Δυναμικό «παρών» στο Ντίσελντορφ, όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας με την Ελβετία, θα δώσουν οι φίλοι των «τριών λιονταριών»

Με πίστη και φωνάζοντας δυνατά «It's Coming Home» αναμένεται να δώσουν το «παρών» στο Ντίσελντορφ οι φίλοι της Εθνικής Αγγλίας για το παιχνίδι με την Ελβετία, στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του Euro 2024.

Μετά την πρόκριση επί της Σλοβακίας, τα «τρία λιοντάρια» ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τους Ελβετούς, αφού προκρίθηκαν με 2-0 επί της Ιταλίας, δείχνουν ικανοί για όλα στη διοργάνωση που διεξάγεται στη Γερμανία.



Οι Άγγλοι έχουν εξασφαλίσει 6.000 εισιτήρια για την προσεχή αναμέτρηση για τους «8» τουρνουά, όμως έξω από το γήπεδο και πέριξ της πόλης θα βρεθούν πάνω από 40.000 οπαδοί!

Μάλιστα, η Daily Mail υποστηρίζει πως οι Αρχές της Γερμανίας έχουν αποφασίσει να έχουν πιο ελαστική στάση απέναντι στους Άγγλους φιλάθλους, οι οποίοι ψάχνουν στη «μαύρη αγορά» για ένα εισιτήριο με το οποίο θα καταφέρουν να δώσουν το παρών στο παιχνίδι με την Ελβετία.
