Τα λείψανα ενός χορτοφάγου δεινόσαυρου που εκτιμάται ότι έζησε πριν περίπου 125 εκατομμύρια χρόνια εντοπίστηκαν στο νησί Γουάιτ στην Αγγλία, με τους επιστήμονες να πιστεύουν ότι πρόκειται για το πιο ολοκληρωμένο δείγμα που έχει εντοπιστεί στη Βρετανία εδώ και έναν αιώνα.

Αυτός ο χορτοφάγος δεινόσαυρος, που ζύγιζε όσο ένας μεγάλος αρσενικός αμερικανικός βίσωνας, περίπου 900 κιλά, πιθανόν ζούσε σε αγέλη, δήλωσε ο Τζέρεμι Λόκγουντ, υποψήφιος διδάκτορας στο πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ που συμμετείχε στις ανασκαφές.

Τα λείψανα του δεινόσαυρου, 149 οστά, βρέθηκαν στα βράχια του Κόμπτον Μπέι στο νησί Γουάιτ, ανοικτά των νότων ακτών της Αγγλίας, το 2013 από τον εκλιπόντα συλλογέα απολιθωμάτων Νικ Τσέις. Ωστόσο, επειδή εντοπίστηκε σχεδόν ολόκληρος ο σκελετός, ο Λόκγουντ και οι συνεργάτες του χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να ετοιμάσουν τον δεινόσαυρο για ανάλυση.

Ονομάστηκε “Comptonatus chasei”, ως φόρος τιμής προς τον Τσέις.

«Ο Νικ είχε χάρισμα να ανακαλύπτει οστά δεινοσαύρων (…) πρόκειται για ένα φοβερό εύρημα», σχολίασε ο Λόκγουντ.

«Μας βοηθά να κατανοήσουμε περισσότερα πράγματα για τους διάφορους τύπους δεινοσαύρων που ζούσαν στην Αγγλία την πρώιμη κρητιδική περίοδο», εξήγησε.

Στο ίδιο νησί εντοπίστηκαν το 2022 τα λείψανα ενός σαρκοφάγου δεινόσαυρου, μεγαλύτερου από οποιονδήποτε άλλο έχει βρεθεί σε όλη την Ευρώπη, που επίσης έζησε στην κρητιδική περίοδο.

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

