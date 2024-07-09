Εκατομμύρια Αμερικανοί στο νοτιοανατολικό Τέξας των ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλές θερμοκρασίες σήμερα, χωρίς τη δυνατότητα του κλιματισμού, καθώς η τροπική καταιγίδα Μπέριλ βύθισε στο σκοτάδι μεγάλο μέρος της περιοχής.

Περίπου 2,3 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τον ιστότοπο Poweroutage.us, την ώρα που οι θερμοκρασίες προβλέπεται να ξεπεράσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

◀️Extreme heat in the Western US

▶️Exceptional heat in the Eastern US



HEAT ADVISORIES are in effect w/ feels-like temps forecast 105° - 110°



Early July? Sure. But #ClimateShiftIndex shows us highs 5° - 15° ABOVE average here has been made 2-3x MORE likely due to climate change pic.twitter.com/QZbKCvwr9h — Climate Central (@ClimateCentral) July 9, 2024

«Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μεγάλο τμήμα του νοτιοανατολικού Τέξας, μετά τον τυφώνα Μπέριλ, το να μην υπάρχει κλιματισμός θα μπορούσε να προκαλέσει επικίνδυνες συνθήκες», ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία στο δελτίο της για την περιοχή, με τον υδράργυρο να αναμένεται να φθάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου.

Η τροπική καταιγίδα Μπέριλ έπληξε χθες το Τέξας, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 5 ανθρώπων, πλημμυρίζοντας λεωφόρους, καταστρέφοντας σπίτια και προκαλώντας ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Ο κάτοικος του Χιούστον Ρέιμοντ Μίλερ, ηλικίας 46 ετών, δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα από τις 6 το πρωί της Δευτέρας, τοπική ώρα, με αποτέλεσμα τα τρόφιμα στο ψυγείο του να χαλάσουν.

Excessive Heat Warnings continue for California, Oregon, Washington, Idaho, Nevada, Arizona, & Utah as a relentless heat dome continues across the Western US.#ClimateShiftIndex shows this extreme heat was made 3x-5x more likely due to climate change

▶️ https://t.co/BeVqyJ4CFm pic.twitter.com/LgjfzX6yUZ — Climate Central (@ClimateCentral) July 8, 2024

«Έκανε πολλή ζέστη, δεν μπορούσα να κοιμηθώ και η υγρασία καθιστά πολύ δύσκολο (ακόμα) και το να αναπνεύσω στο διαμέρισμά μου. Το ότι άνοιξα τα παράθυρα χθες το βράδυ δεν βοήθησε, ίσως να ήταν και χειρότερα», είπε ο Μίλερ.

Ο Μίλερ πρόσθεσε πως σήμερα σκοπεύει να κάτσει μαζί με τον σκύλο του στο αυτοκίνητό του, που διαθέτει κλιματισμό, το ντεπόζιτο του οποίου, όμως, είναι σχεδόν άδειο.

«Δεν υπάρχουν διαθέσιμα καύσιμα. Όλοι έχουν ξεμείνει από καύσιμα», είπε. «Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά αυτήν τη στιγμή… Είναι αναμφίβολα δύσκολα. Τα πάντα εξελίσσονται σε μια κρίση αυτή τη στιγμή».

Οι πολίτες στο Τέξας αποτελούν μονάχα ένα μικρό ποσοστό εκ των 123 εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρη τη χώρα, στους οποίους οι αρχές απηύθυναν σήμερα συστάσεις για τη ζέστη. Στο μεγαλύτερο μέρος των δυτικών ΗΠΑ, από το Σιάτλ έως την Καλιφόρνια και την Αριζόνα, αναμένεται να καταγραφούν υψηλές θερμοκρασίες.

