Στο σοβαρό πρόβλημα της έλλειψης νερού που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νησιά στη μέση της τουριστικής περιόδου, αναφέρεται το Reuters με χαρακτηριστικό παράδειγμα την περίπτωση της Νάξου καθώς και άλλων περιοχών.

Στο κυκλαδίτικο νησί, όπως αναφέρει το διεθνές πρακτορείο, η μεγαλύτερη δεξαμενή νερού έχει στεγνώσει ενώ μόνο χελώνες βρίσκονται στον λασπωμένο της πυθμένα.

Την ίδια ώρα, το θαλασσινό νερό έχει εισχωρήσει σε άδεια πηγάδια άρδευσης, προκαλώντας ζημιές στην πολύτιμη καλλιέργεια πατάτας του νησιού.

Πιο νότια, στο νησί της Καρπάθου, οι αρχές έχουν επιβάλει περιορισμούς στις πισίνες, ενώ στο βόρειο νησί της Θάσου, οι αρχές αναζητούν μονάδα αφαλάτωσης για να καταστεί πόσιμο το θαλασσινό νερό.

Λίγες βροχές

Το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας έχει δει λίγες ή καθόλου βροχές εδώ και μήνες. Τώρα, καθώς τα νησιά της χώρας ετοιμάζονται να φιλοξενήσουν έναν αριθμό ρεκόρ καλοκαιρινών τουριστών, η πίεση στα αποθέματα νερού σπάνια ήταν βαρύτερη, δήλωσαν στο Reuters, αγρότες και επιστήμονες.

«Υπήρξε έντονη έλλειψη βροχοπτώσεων σε όλη τη Μεσόγειο και, ιδιαίτερα στη Νάξο, οι επιφανειακές μας δεξαμενές είναι άδειες», δήλωσε ο δήμαρχος του νησιού, Δημήτρης Λιανός.

Οι αρχές έχουν εξασφαλίσει τρεις φορητές μονάδες αφαλάτωσης που θα επεξεργάζονται το θαλασσινό νερό για να είναι ασφαλές για πόση, και οι οποίες, όπως είπε ο δήμαρχος, θα πρέπει να καλύψουν το έλλειμμα για σπίτια, ξενοδοχεία και πισίνες.

Αλλά οι αγρότες δεν θα λάβουν κανένα από το επεξεργασμένο νερό και πρέπει να βασίζονται σε πηγάδια που έχουν μολυνθεί από τους υδροφόρους ορίζοντες της θάλασσας.

Ο Στέλιος Βαθρακοκοίλης καλλιεργεί τις περίφημες πατάτες της Νάξου, οι οποίες είναι αγαπητές στην Ελλάδα για τη γεύση τους και προστατεύονται από την απομίμηση σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ. Οι αποδόσεις θα μειωθούν περισσότερο από το μισό φέτος λόγω του αλμυρού νερού άρδευσης, είπε.

«Είναι μεγάλη απογοήτευση γιατί εμείς οι άνθρωποι δεν καταφέραμε να προβλέψουμε ότι η κλιματική αλλαγή θα χτυπούσε και τις πόρτες μας», είπε ενδεικτικά.

Επιπτώσεις της ανομβρίας

Εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται την Ελλάδα κάθε χρόνο για να απολαύσουν τους αρχαίους χώρους, τις παρθένες παραλίες και τα τιρκουάζ νερά της.

Ωστόσο, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένων των υψηλότερων θερμοκρασιών, των ασταθών βροχοπτώσεων και των πυρκαγιών απειλούν το μέλλον της μεγαλύτερης οικονομικής κινητήριας δύναμης της χώρας.

Αυτή η χρονιά είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Μετά τον θερμότερο χειμώνα που έχει καταγραφεί, οι πυρκαγιές άρχισαν ασυνήθιστα νωρίς, μερικές σε περιοχές όπου κανονικά θα υπήρχε χιόνι.

Στο δημοσίευμα μάλιστα γίνεται αναφορά και στον θάνατο έξι τουριστών, μεταξύ των οποίων και ο γνωστός Βρετανός τηλεοπτικός παρουσιαστής Μάικλ Μόσλεϊ, που πέθαναν τον περασμένο μήνα καθώς οι καύσωνες σάρωναν τη χώρα.

Οι ειδικοί για το κλίμα, φοβούνται ότι τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη.

Ο Andrea Toreti, συντονιστής του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου παρατηρητηρίου ξηρασίας της Υπηρεσίας Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης Copernicus, δήλωσε ότι μόλις γίνουν ορατές οι επιπτώσεις της ξηρασίας, είναι πολύ αργά για να αναλάβουμε δράση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.