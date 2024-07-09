«Jawlene»: Αλιγάτορας με μισό στόμα περιφερόταν σε γειτονιά της Φλόριντα

Ένας ανάπηρος αλιγάτορας με το παρατσούκλι «Jawlene», όνομα τύπου λογοπαίγνιο καθώς του λείπει το άνω χείλος (jaw είναι το σαγόνι στα αγγλικά) σώθηκε από πολίτη που τον βρήκε να περιφέρεται σε μια γειτονιά της Φλόριντα.

Ο αλιγάτορας εντοπίστηκε σε ράμπα βάρκας από κάτοικο της περιοχής, ο οποίος ανησυχούσε για την κατάσταση της υγείας του ερπετού και κάλεσε τη διάσωση ζώων για βοήθεια.

Ο Jerry Flynn, από την Επιτροπή Άγριας Ζωής της Φλόριντα, έπιασε με ασφάλεια τον αλιγάτορα και τον μετέφερε σε ένα νέο σπίτι - το Gatorland, ένα θεματικό πάρκο και καταφύγιο άγριας ζωής στο Ορλάντο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

