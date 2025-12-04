Λογαριασμός
Βόλτα στην όμορφη Καλαμαριά

 Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ κάνει βόλτα στην όμορφη Καλαμαριά: Από το Καραμπουρνάκι, στη μάχη προκειμένου να σωθεί το «Παλατάκι»

Βόλτα στην Καλαμαριά

Η συγκεκριμένη περιοχή περιλαμβάνεται σε πολλούς στίχους του ελληνικού πενταγράμμου, έχει μία ιστορική ποδοσφαιρική ομάδα από το 1926, βρίσκεται στα Ανατολικά της Θεσσαλονίκης, το βλέμμα σου χορταίνει θάλασσα.

Μιλάμε για την Καλαμαριά, την οποία, γνωρίσαμε μέσα από το Παραλιακό της Μέτωπο, το Καραμπουρνάκι, τη μαρίνα της Καλαμαριάς με τα σκάφη και τις ψαρόβαρκες, το εμβληματικό Κυβερνείο που μετά την εγκατάλειψη, αναβιώνει πλέον χάριν στην ανταπόκριση του κράτους και τη γαστρονομία που κατακλύζεται από θαλασσινά.

Πάμε να πάρουμε μια γεύση στο βίντεο που ακολουθεί από το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ.

