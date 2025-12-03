Μυγδονία Θεσσαλονίκης: Υψηλοί λογαριασμοί ύδρευσης για νερό ακατάλληλο

Ουσιαστικά στα τρία χωριά της Μυγδονίας, στο Μελισσοχώρι, τη Λητή και στον Δρυμό, το νερό είναι ακατάλληλο προς πόση, ενώ δεν είναι καν επαρκές.

Όπως βλέπουμε στο βίντεο του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», στον ΣΚΑΪ, οι κάτοικοι των εν λόγω περιοχών βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς πληρώνουν αστρονομικά ποσά για ένα νερό που δε χρησιμοποιείται.

Επιπλέον, τα έξοδα πολλαπλασιάζονται, αφού σχεδόν για όλες τις ανάγκες του νοικοκυριού χρησιμοποιούν εμφιαλωμένο νερό, ακόμη και για λόγους υγιεινής, καθώς το νερό δημιουργεί και μερικές δερματικές παθήσεις.

Η λειψυδρία επιβαρύνει την κατάσταση.

Υπεύθυνος είναι ο Δήμος Ωραιοκάστρου, με την ολοκλήρωση των έργων για την αντιμετώπιση του ζητήματος, να παραπέμπεται συνεχώς στις καλένδες. Με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα θα έπρεπε να ολοκληρωθούν μέσα στο 2025, ωστόσο πάνε για τον Σεπτέμβριο του 2026 με νεότερη ενημέρωση.

Πηγή: skai.gr

