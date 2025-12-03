Παραλία Θεσσαλονίκης: Ομορφες εικόνες με αρκετά προβλήματα συντήρησης

Η Νέα Παραλία, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Θεσσαλονίκης. Ξεκινάει μετά τον Λευκό Πύργο και καταλήγει στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης.

Καθημερινά διέρχονται αθλητές, φοιτητές, πολίτες που απολαμβάνουν έναν περίπατο αντικρίζοντας τον Κόλπο του Θερμαϊκού. Ένα ενιαίο παραλιακό μέτωπο 3,5 χιλιομέτρων που χωρίζεται σε 13 θεματικούς κήπους, καθένας με δικό του χαρακτήρα, φυτεύσεις και χρήσεις.

Η Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης έχει αποσπάσει πολλές διεθνείς διακρίσεις για τον αρχιτεκτονικό της σχεδιασμό, την περιβαλλοντική της βιωσιμότητα και την κοινωνική της αξία.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα προβλήματα, όπως χρόνιες φθορές που αντιμετωπίζουν οι Ομπρέλες, στο οποίο γίνεται προσπάθεια επίλυσης του ζητήματος αλλά και στον Κήπο του Νερού, πολύ αγαπητός στους Θεσσαλονικείς, γνωστός και ως τόπος με τα νούφαρα, που πλέον όχι μόνο νούφαρα δεν υπάρχουν και ψάρια αλλά ούτε καν νερό.

Η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», στον ΣΚΑΪ, κατέγραψε τις όμορφες εικόνες της παραλίας, αλλά και τα προβλήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.