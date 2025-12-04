Η Λίμνη Κορώνεια σβήνει από τον χάρτη

Του Νικόλα Μπάρδη

Η Λίμνη Κορώνεια βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένα στη λεκάνη της Μυγδονίας, και από τη βόρεια πλευρά της περνάει η Εγνατία Οδός. Ονομάζεται επίσης και Λίμνη Αγίου Βασιλείου, από το γειτονικό ομώνυμο χωριό. Ήδη από το 1975 προστατεύεται με τη διεθνή συνθήκη Ραμσάρ, μαζί με τη Λίμνη Βόλβη, και ανήκει και στο Δίκτυο Natura 2000.

Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες η λίμνη αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα αποξήρανσης και η έκτασή της έχει συρρικνωθεί δραματικά. Πριν αρχίσει να έχει σοβαρές απώλειες υδάτων καταλάμβανε μία έκταση 42,5 τ. χλμ. και ήταν η 5η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας σε έκταση. Σήμερα παραπέμπει περισσότερο σε βάλτο, παρά σε λίμνη.

Την δεκαετία του 1950 η Κορώνεια ήταν μία από τις πιο παραγωγικές λίμνες της Ελλάδας σε αλιεύματα. Ακόμη, τη δεκαετία του 1970 είχε έκταση 45.000 στρέμματα και το βάθος της έφτανε στα 5 μέτρα. Από το 2000 και μετά η έκτασή της μειώθηκε σε μόλις 10.000 στρέμματα ενώ το μεγαλύτερο βάθος της ήταν 1 μέτρο. Τα τελευταία 30 χρόνια η λίμνη δεν έχει ψάρια, ενώ το καλοκαίρι του 1999 αποξηράθηκε εντελώς. Ακολούθησαν κάποιες εισροές υδάτων τα επόμενα χρόνια, αλλά δεν ήταν ικανές για να ξαναδώσουν στη λίμνη την αρχική της όψη.

Το καλοκαίρι του 2007 ήταν μία ακόμη δραματική χρονιά, καθώς πέθαναν εκεί 30.000 πουλιά, ενώ το επόμενο έτος η λίμνη αποξηράνθηκε εκ νέου. Ενώ, λοιπόν, κάποτε η λίμνη και τα νερά της αποτελούσαν καταφύγιο για την άγρια ζωή και τα αποδημητικά πτηνά, για πολλά χρόνια κανένα αποδημητικό πουλί δεν έκανε στάση εκεί, και προτιμούσαν τη γειτονική Βόλβη, όπου μπορούσαν να βρουν τροφή. Οι καλαμιώνες ξεράθηκαν, και το άνυδρο τοπίο που έμεινε πίσω θυμίζει περισσότερο έρημο, παρά μία πράσινη περιοχή της Μακεδονίας.

Τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να αυξηθεί λίγο η στάθμη των υδάτων της λίμνης, έχουν γίνει ορισμένα έργα εκτροπής νερών από τους χείμαρρους στο Σχολάρι και στα Λαγκαδίκια. Σε φυσιολογικές συνθήκες τα νερά κατευθύνονται ανατολικά, μέσω τάφρου μήκους 4,5 χιλιομέτρων, και φτάνουν σε ένα μικρό τεχνητό φράγμα. Από εκεί συνεχίζουν ανατολικά για άλλα 11 χιλιόμετρα μέχρι την Βόλβη, και εν συνεχεία χύνονται στη θάλασσα μέσω του Ρήχιου ποταμού. Όταν υπάρχουν έντονες βροχοπτώσεις, τα πλεονάζοντα νερά των δύο χειμάρρων συγκεντρώνονται στο φράγμα και καθώς η στάθμη των νερών ανεβαίνει, ακολουθούν αντίθετη πορεία στην τάφρο και χύνονται στην Κορώνεια.

Η κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα κάνοντας οδοιπορικό στον Νομό Θεσσαλονίκης έκανε μία στάση και στην πληγείσα Λίμνη Κορώνεια, η οποία παλεύει κυριολεκτικά να μην σβήσει από τον χάρτη. Οι τελευταίοι χειμώνες με τις χιονοπτώσεις και τις έντονες βροχοπτώσεις έφεραν νερά στη λίμνη, όμως και πάλι η εικόνα της είναι απογοητευτική. Εκτός όμως από την έντονη κλιματική κρίση, η λίμνη έχει να αντιμετωπίσει και άλλα προβλήματα, όπως τη ρύπανση και τα απόβλητα των επιχειρήσεων που βρίσκονται περιμετρικά της. Η αυθαιρεσία και η αδιαφορία των ιθυνόντων, παρά τις ευρωπαϊκές κυρώσεις, μετέτρεψε τη λίμνη σε έναν αληθινό βούρκο, που όπως είναι φυσικό κι επόμενο, δεν μπορεί να φιλοξενήσει πια κανένα είδος άγριας ζωής.

Ας ελπίσουμε τα επόμενα χρόνια να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και τη διαφύλαξή της, και να αποκτήσει ξανά την εικόνα μιας υγιούς και πλούσιας λίμνης, όπως ήταν στα μέσα του περασμένου αιώνα. Γιατί, εκτός από σημαντικός βιότοπος, η Κορώνεια μπορεί να εξελιχθεί και σε τουριστικό προορισμό, συμβάλλοντας καθοριστικά στην τόνωση της τοπικής οικονομίας.



