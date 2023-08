Γέμισε καραβίδες και καβούρια ο Πηνειός - Βίντεο Περιβάλλον 11:19, 17.08.2023 linkedin

Κοπάδια βρίσκονται σε αρκετά σημεία, γεγονός που αποδεικνύει ότι τα νερά είναι καθαρά και με αρκετό οξυγόνο