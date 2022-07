Στόχος του έργου είναι η δημιουργία καινοτόμου συσκευασίας τροφίμων, η οποία θα διευκολύνει τη μεταφορά τροφίμων «σε πακέτο» (delivery, take away menus) και ταυτόχρονα θα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις αειφορίας στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Το Δειπνοσοφιστήριον και η Merla Pack συνεργάστηκαν και έλαβαν μέρος στην ανοιχτή πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για τα Τρόφιμα (EIT Food, European Institute of Innovation and Technology for Food) προς το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, το οποίο και επιλέχθηκε.

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία καινοτόμου συσκευασίας τροφίμων, η οποία θα διευκολύνει τη μεταφορά τροφίμων «σε πακέτο» (delivery, take away menus) και ταυτόχρονα θα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις αειφορίας στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Το Δειπνοσοφιστήριον έχει υιοθετήσει ένα μοντέλο εργασίας και χρήσης υλικών που σέβεται και τους πόρους της φύσης, αλλά και τις ανθρώπινες ανάγκες.

Ακολουθούμε με προσήλωση το βιώσιμο μοντέλο στην κουζίνα μας, ώστε να δημιουργηθεί στη συνείδηση των πελατών μας η σημασία της αειφορίας (και) στη γαστρονομία. Αυτό συμβαίνει ακολουθώντας προδιαγραφές και πρωτόκολλα προστασίας του περιβάλλοντος και εκμηδένισης της σπατάλης.

Για τον λόγο αυτό ελέγχουμε την ποσότητα των πρώτων υλών που παραγγέλνουμε και αποθηκεύουμε ανάλογα με τη δυναμική και την προσέλευση των πελατών, ώστε να μην καταλήγουν στα σκουπίδια λόγω υπερσυσσώρευσης και αλλοίωσης, αλλά και φροντίζουμε τα υπολείμματα των εδεσμάτων να μην πετιούνται στα σκουπίδια αλλά να χρησιμοποιούνται ως λιπάσματα ώστε να ανακυκλώνονται τα θρεπτικά συστατικά τους.

Το έργο συντονίστηκε από το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας και συμμετείχαν, εκτός της Ελλάδας, ερευνητικές ομάδες από τη Βουλγαρία, την Ιταλία και τη Λιθουανία.

