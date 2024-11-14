«Ψάρεψαν» περισσότερες από 6.500 παράνομες παγίδες χταποδιών και 52.000 μέτρα σχοινιού και απελευθέρωσαν 571 παγιδευμένα χταπόδια σε θαλάσσια περιοχή του Πόρτο Λάγος.

Μέσα σε 17 μέρες και με τη συνεργασία αρμόδιων φορέων, δύο σκάφη του παγκόσμιου περιβαλλοντικού οργανισμού Sea Shepherd, μάζεψαν πλαστικά δοχεία- από κιούπια μέχρι μπιτόνια λαδιού- που χρησιμοποιούνταν παράνομα για την αλιεία χταποδιών. Όπως διευκρινίζει στο Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η υπεύθυνη των εκστρατειών της οργάνωσης στην Ελλάδα Βάλια Στεφανουδάκη, η παρανομία έγκειται στο γεγονός ότι από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο όλες οι πλαστικές παγίδες πρέπει να βγαίνουν από το νερό και επιπλέον, ο αριθμός τους ήταν ασύλληπτα μεγάλος τη στιγμή που για κάθε αλιέα επιτρέπονται μόνο 1500 παγίδες.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Οι πλαστικές αυτές παγίδες δεν είναι παράνομες, παράνομη είναι η εποχή που τις εντοπίσαμε να είναι στο νερό, τον Σεπτέμβριο, και μάλιστα οι περισσότερες, είχαν σημαδούρες από πάνω» προσθέτει, εκτιμώντας ότι μέσα στο Θρακικό πέλαγος, μπορεί να υπάρχουν και 500.000 πλαστικά κιούπια μόνιμα ποντισμένα.

«Τα σηκώνουν και τα ξαναρίχνουν πάλι μέσα» είπε χαρακτηριστικά η κ.Στεφανουδάκη. Από το σύνολο των πλαστικών παγίδων που έβγαλαν, σχεδόν το 80% διαλυόταν καθώς ήταν μεγάλο χρονικό διάστημα στο νερό ενώ πολλές είχαν χρησιμεύσει ως εκκολαπτήρια για τα χταπόδια και όσες είχαν μέσα αυγά, επιστράφηκαν στο νερό.

Σύμφωνα με την κ.Στεφανουδάκη, καμία από τις πλαστικές παγίδες δεν είχε σήμανση, όπως επιβάλλεται από το νόμο και όταν μεταφέρθηκαν όλες στην ακτή κα κάλεσε το λιμενικό τους ψαράδες να τα πάρουν, δεν ήρθε κανείς αφού όλες είναι παράνομες.

Σημειώνεται ότι η συνεργασία μεταξύ των Sea Shepherd Ελλάδος και Ιταλίας έχει ως στόχο την αποκατάσταση των αποδεκατισμένων πληθυσμών χταποδιών και την καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης. Ειδικά για το Θρακικό πέλαγος που αποτελεί το μεγαλύτερο οικοσύστημα χταποδιών στην Ελλάδα και απειλείται σοβαρά από την παράνομη αλιεία και τη ρύπανση πλαστικών, 2 σκάφη της οργάνωσης από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, εργάστηκαν υπό την καθοδήγηση της Λιμενικής Αρχής του Πόρτο Λάγος και σε συνεργασία με το τμήμα Αλιείας και την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η εκστρατεία της Sea Shepherd για την προστασία των χταποδιών θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών οπότε και το πλήρωμα ξηράς θα χρησιμοποιήσει drones για να εντοπίσει και να αναφέρει τυχόν παράνομες αλιευτικές δραστηριότητες στη Λιμενική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

