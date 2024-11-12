Αφήστε το Αποτύπωμά σας: 3η  Δενδροφύτευση του Όλοι Μαζί Μπορούμε!

Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ μας καλεί όλους να συμμετάσχουμε στην 3η δενδροφύτευση, την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2024, στις 11:00 π.μ., στην Πεντέλη, στην περιοχή του Κοκκιναρά.

Με στόχο να φυτευτούν 50.000 δέντρα σε όλη την Ελλάδα, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να πρασινίσουμε την Ελλάδα από άκρη σ’ άκρη. Μαζί θα συμβάλουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος, φυτεύοντας ανεπτυγμένα, πλατύφυλλα, βραδύκαυστα δενδρύλλια για την δημιουργία πιο ανθεκτικών δασών.

Τα δέντρα αυτά έχουν αγοραστεί με τα έσοδα από την καλοκαιρινή συναυλία αφιερωμένη στον σπουδαίο στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλο και από τους αγώνες δρόμου στην Πάρνηθα, τον Υμηττό και την Πεντέλη.

Σημείο συνάντησης: Στο τέρμα της οδού Ξενίας στην Κηφισιά.

Όσοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μπορούν να πάρουν από το σταθμό του ηλεκτρικού της Κηφισιάς, είτε το λεωφορείο 524 και να κατέβουν στη στάση ΘΕΤΙΔΟΣ, είτε το λεωφορείο 526 και να κατέβουν στη στάση ΠΕΥΚΩΝ.

Σας περιμένουμε την Κυριακή 17 Νοεμβρίου στις 11:00 π.μ.!

Μαζί, μπορούμε να ξεπεράσουμε τον στόχο μας και να πρασινίσουμε την Ελλάδα!

