Το μεγαλύτερο κοράλλι του κόσμου ανακαλύθφηκε στον Ειρηνικό

Το μεγαλύτερο κοράλλι του κόσμους - με πλάτος 34 μέτρα, μήκος 32 μέτρα και ύψος 5,5 μέτρα – ανακάλυψε τυχαία δύτης εικονολήπτης, μέλος αποστολής του National Geographic, στον νοτιοδυτικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Το κοράλλι ανακαλύφθηκε στα νησιά Σολομώντα, σε περιοχή που είναι γνωστή με την ονομασία "Three Sisters", και θα μπορούσε να είναι ηλικίας άνω των 300 ετών. Μάλιστα «είναι μεγαλύτερο από μια γαλάζια φάλαινα», λέει η ομάδα.

Το κοράλλι αυτό είναι τόσο μεγάλο, που είναι ορατό ακόμα και από το διάστημα.

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα μέγα – κοράλλι, το οποίο αποτελεί μια συλλογή από πολλά συνδεδεμένα, μικροσκοπικά πλάσματα που μαζί σχηματίζουν έναν οργανισμό - όχι έναν ύφαλο.

Το νέο κοράλλι των Νησιών Σολομώντα είναι το τριπλάσιο σε μέγεθος από το προηγούμενο που κατείχε το ρεκόρ, το οποίο βρίσκεται στην Αμερικανική Σαμόα και ονομάζεται "Big Momma".

«Πήγα για κατάδυση σε ένα μέρος όπου ο χάρτης έλεγε ότι υπήρχε ένα ναυάγιο και τότε είδα κάτι», είπε ο Manu San Felix.

Βλέποντας το κοράλλι ήταν σαν να έβλεπε έναν «καθεδρικό ναό κάτω από το νερό», είπε στο BBC συγκινημένος ο εικονολήπτης.

«Είναι πολύ συγκινητικό. Ένιωσα αυτόν τον τεράστιο σεβασμό για κάτι που έμεινε σε ένα μέρος και επιβίωσε για εκατοντάδες χρόνια. Σκέφτηκα, "ουάου, αυτό ήταν εδώ όταν ζούσε ο Ναπολέων"», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η οξίνιση και η αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών επηρεάζουν αρνητικά τα οικοσυστήματα της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του πολύ γνωστού Μεγάλου Κοραλλιογενούς Υφάλου της Αυστραλίας.

«Μολονότι οι γειτονικοί ύφαλοι σε μικρότερο βάθος έχουν υποβαθμιστεί από την υπερθέρμανση των θαλασσών, αυτή η μεγάλη, υγιής όαση κοραλλιών σε λίγο πιο βαθιά νερά είναι μια ακτίδα ελπίδας», σημείωσε παράλληλα ο Έρικ Μπράουν, ειδικός στα κοράλλια.

