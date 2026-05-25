Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της επιστημονικής ομάδας του Αστεροσκοπείου Αθηνών για την έντονη δυσοσμία που επηρέασε τα νότια προάστια της Αττικής την Τρίτη 19 Μαΐου.

Την ίδια ώρα, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Copernicus κατέγραψε μέσω δορυφόρου την παρουσία πλοίων στην ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος, στοιχείο που ενισχύει το ενδεχόμενο η ρύπανση να προήλθε από τη θάλασσα. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, εκτιμάται ότι μπορούν να αποκλειστούν τρεις περιπτώσεις χερσαίας προέλευσης, με τις έρευνες πλέον να επικεντρώνονται σε θαλάσσιες πηγές.

Στις 8:00 το πρωί της ίδιας ημέρας, νότια της Σαλαμίνας εντοπίζονταν αγκυροβολημένα δύο δεξαμενόπλοια, ενώ στην περιοχή κινούνταν και άλλα πλοία. Αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις ενοχής για συγκεκριμένα σκάφη, αυτά τα δεξαμενόπλοια βρίσκονταν εντός της ζώνης από την οποία, σύμφωνα με τους επιστήμονες, φαίνεται να ξεκίνησε το φαινόμενο.

Η δυσοσμία, σύμφωνα με τις αναφορές, ξεκίνησε από την περιοχή της Βουλιαγμένης και επεκτάθηκε βόρεια φτάνοντας μέχρι το Περιστέρι, το Γαλάτσι, το Ίλιον και το Μαρούσι, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου.

Οι αρμόδιες αρχές, μεταξύ των οποίων τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Κλιματικής Κρίσης, έχουν κινητοποιηθεί και εξετάζουν όλα τα δεδομένα. Συνολικά έχουν συγκεντρωθεί 165 αναφορές πολιτών μέσω του «112», με τα περισσότερα περιστατικά έντονης οσμής να καταγράφονται σε Καλλιθέα, Άλιμο και Παλαιό Φάληρο, ενώ αναφορές υπήρξαν και από Βούλα και Βουλιαγμένη λόγω των δυτικών ανέμων που έπνεαν νωρίς το πρωί.

Πηγή: skai.gr

