Το ουγγρικό κοινοβούλιο ενέκρινε τροπολογία που περιορίζει τις θητείες του πρωθυπουργού σε οκτώ χρόνια, παρεμποδίζοντας το σενάριο επιστροφής του τέως πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος έχει κυβερνήσει για 16 χρόνια.

Το κοινοβούλιο ενέκρινε την 16η τροπολογία του Θεμελιώδους Νόμου με 135 ψήφους υπέρ, 50 κατά και έξι αποχές, ανακοίνωσε η κυβέρνηση τη Δευτέρα σε γραπτή δήλωση.

Η τροπολογία περιορίζει τη θητεία του πρωθυπουργού σε δύο θητείες. Ο νόμος έχει αναδρομική ισχύ από τις 2 Μαΐου 1990 και έπειτα.

«Το πολιτικό μήνυμα της απόφασης είναι σαφές: η εξουσία του Πρωθυπουργού δεν μπορεί να είναι απεριόριστη χρονικά», σημειώνεται στη δήλωση.

Το κόμμα Τίσα του πρωθυπουργού Πέτερ Μάγιαρ κέρδισε τον Όρμπαν στις βουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου, τερματίζοντας την 16ετή κυριαρχία του Όρμπαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.