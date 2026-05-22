Απροετοίμαστη για καύσωνες η Βρετανία

Έκθεση–ορόσημο της Επιτροπής Κλιματικής Αλλαγής προειδοποιεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ανέτοιμο να επιβιώσει στην πραγματικότητα της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Προτείνει εγκατάσταση κλιματιστικών συστημάτων και την απαγόρευση εργασίας σε περιόδους καύσωνα μέχρι το 2050.



‘Great British Weather' – «Υπέροχος βρετανικός καιρός». Είναι μία φράση που χρησιμοποιείται αρκετά συχνά από τους Βρετανούς και όσους επισκέπτονται την χώρα αυτή, με σκοπό βέβαια να διακωμωδήσουν μια καθημερινότητα βροχής, συννεφιάς και κρύου εκτός εποχής.



Θα είναι όμως ο καιρός του Ηνωμένου Βασιλείου για πάντα έτσι; Το πιθανότερο είναι πως όχι… Έκθεση της Επιτροπής Κλιματικής Αλλαγής (CCC), που δημοσιεύθηκε στις 20 Μαΐου, προειδοποιεί ότι οι θερμοκρασίες γύρω από τους 40 βαθμούς Κελσίου θα γίνουν η «νέα κανονικότητα» μέχρι το 2050.

Ανεμιστήρες και διπλά παράθυρα δεν αρκούν

«Η Βρετανία έχει χτιστεί για ένα κλίμα που πλέον δεν υπάρχει», τονίζεται χαρακτηριστικά στην έκθεση και χρειάζεται επείγουσες αλλαγές για να επιβιώσει από την υπερθέρμανση του πλανήτη.



Τα τελευταία χρόνια οι αλλαγές είναι εμφανείς, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Εκατομμύρια ανεμιστήρες αγοράζονται από τα βρετανικά νοικοκυριά, το 2024 περισσότεροι από 7 εκατομμύρια, ενώ τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η ζήτηση αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο.



Η ιστορία ξετυλίγει το κουβάρι της ακαταλληλότητας των σπιτιών σε ζεστές θερμοκρασίες. Τα περισσότερα βρετανικά κτίρια, με την επιβλητική πολλές φορές εμφάνισή τους, έχουν χτιστεί με τέτοια υλικά: τούβλα, παχιούς τοίχους με σκοπό να κρατούν τη ζέστη εσωτερικά σε έναν - μέχρι πρότινος - κρύο καιρό και τις τέσσερις εποχές του χρόνου.

40άρια νέα «κανονικότητα» μέχρι το 2050

Ο κόσμος κάνει από την πλευρά του ότι μπορεί. Αρκετοί είναι εκείνοι που ανακαλύπτουν τα διπλά παράθυρα και γίνονται πλέον η πρώτη επιλογή στις ανακαινίσεις ενώ παραδοσιακοί τρόποι όπως το κλείσιμο των κουρτινών ή ακόμα και η προσπάθεια τα σπίτια τους να κρύβονται πίσω από πλούσια φυλλώδη δέντρα, καλά κρατούν.



Όμως το βασικό ζήτημα είναι οι εκάστοτε κυβερνήσεις της χώρας να λάβουν τα δικά τους μέτρα που θα αποδειχτούν πιο άμεσα σωτήρια. Όπως προτείνει η έκθεση-ορόσημο, πρέπει η κυβέρνηση να φροντίσει να εγκατασταθούν κλιματιστικά σε μονάδες φροντίδας και νοσοκομεία μέσα στα επόμενα 10 χρόνια ενώ σε όλα τα σχολεία στα επόμενα 25. Παράλληλα, οι σύμβουλοι αναφέρουν ότι πρέπει να θεσπιστεί μέγιστη θερμοκρασία εργασίας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.



Στον καύσωνα του 2022, όταν η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς, έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 3,000 άνθρωποι. Στις πιο δυσοίωνες προβλέψεις της έρευνας, οι αριθμοί μπορεί να ξεπεράσουν και τις 10,000 καθώς προβλέπεται οι καύσωνες να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια.

Καύσωνες, θάνατοι και ανάγκη για προσαρμογή

Η κλιματική κρίση αποδεικνύεται ιδιαιτέρως κοστοβόρα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Κάθε χρόνο διαθέτει 60 δισεκατομμύρια λίρες, περίπου το 2% του ΑΕΠ, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών από τις πλημμύρες και της απώλειας των καλλιεργειών για τους αγρότες. Και όπως καταγράφεται στα ευρήματα της έκθεσης, κανένα εθνικό σχέδιο προσαρμογής του Ηνωμένου Βασιλείου στα νέα δεδομένα «δεν είναι κατάλληλο των περιστάσεων».



Το «όνειρο» του ορίου αύξησης της θερμοκρασίας μέχρι 1,5 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, που είχε συμφωνηθεί στο Παρίσι 11 χρόνια πριν, μοιάζει να έχει χαθεί. Η Βρετανία είναι μια ακόμα χώρα που πρέπει να προετοιμαστεί για περισσότερα ακραία φαινόμενα, πλημμύρες και αύξηση της στάθμης του νερού.



Αρκούν όμως άραγε τα μέτρα και οι πρακτικές κλιματιστικών και ανακαινίσεων; Ποιος μπορεί άραγε να ξεχάσει την άμεση προσαρμογή του φυσικού περιβάλλοντος την περίοδο του κορωνοϊού, όταν όλα τα σύγχρονα συστήματα της μεταβιομηχανικής εποχής είχαν σταματήσει;

Πηγή: Deutsche Welle

