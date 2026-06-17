Pepper Church Session με Kandè και Dimmy Rizou

Η Kandè και η Dimmy Rizou έρχονται στα Pepper Church Sessions, σε μία βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6

Tην Τρίτη 23 Ιουνίου, στις 8 και μισή το βράδυ, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, στο κέντρο της Αθήνας.

Συντονιστείτε στις εκπομπές του Pepper 96.6 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.

Ραντεβού στα Pepper Church Sessions με απολαυστικά Campari cocktails: Campari Spritz & Campari Negroni. Απολαύστε υπεύθυνα.

Η Kandè, κατά κόσμον Κατερίνα Ανδρέου, είναι μια νέα καλλιτέχνιδα της σύγχρονης ελληνικής σκηνής που εκφράζεται μέσα από έναν R&B Soul urban ήχο με σύγχρονα στοιχεία και πολυφωνίες, δημιουργώντας ένα dreamy και groovy περιβάλλον που συνδιάζει τη νοσταλγία και τη μελαγχολία με την αισιοδοξία και τον δυναμισμό.

Η Dimmy Rizou είναι τραγουδίστρια, συνθέτρια και performer που φέρνει έναν νέο, δυναμικό ήχο στην ελληνική σκηνή.

Γεννημένη στην Αθήνα, σε ηλικία 27 ετών έχει ήδη ξεχωρίσει για τη χαρακτηριστική φωνή, το προσωπικό της ύφος και την αυθεντική καλλιτεχνική της ταυτότητα.

Χορηγοί:

ΔΕΗ

CAMPARI. Απολαύστε υπεύθυνα.