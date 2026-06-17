Οι Κυκλάδες παραμένουν στο επίκεντρο του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 15.00. Οι δημοσιογράφοι της εκπομπής συναντούν τους αστυνομικούς της Μυκόνου, γνωρίζουν μια μητέρα στη Σύρο που έχει αναλάβει καθήκοντα σχολικής νοσηλεύτριας και γεύονται τους γαστρονομικούς θησαυρούς της Τήνου. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

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Στη Μύκονο των εκατομμυρίων επισκεπτών, η έντονη τουριστική ανάπτυξη συνοδεύεται συχνά από φαινόμενα παραβατικότητας. Η Αστυνομική Υποδιεύθυνση Μυκόνου βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση, δίνοντας καθημερινά μάχη για τη διατήρηση της νομιμότητας. Πρόσφατα, οι αστυνομικές αρχές σημείωσαν σημαντική επιτυχία με την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης απομιμητικών προϊόντων.

Η Μάγδα, μητέρα ενός πεντάχρονου παιδιού που πάσχει από διαβήτη, βιώνει την αγωνία της παρακολούθησης της υγείας του γιου της. Καθημερινά στέκεται έξω από το νηπιαγωγείο του παιδιού της και ελέγχει συνεχώς τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα του, αναλαμβάνοντας στην πράξη καθήκοντα σχολικού νοσηλευτή.

Η γαστρονομία της Τήνου είναι από τις πιο πλούσιες στις Κυκλάδες με κορυφαία τοπικά προϊόντα. Στην καρδιά αυτού του γαστρονομικού πλούτου βρίσκεται η περίφημη αγκινάρα της Τήνου, που καλλιεργείται στην εύφορη κοιλάδα της Κώμης. Κάθε άνοιξη, η Γιορτή Αγκινάρας συγκεντρώνει πλήθος κόσμου, αποτελώντας τη σημαντικότερη γαστρονομική εκδήλωση του νησιού.

Πηγή: skai.gr

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