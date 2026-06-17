Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου θα ανακάμψει σταδιακά από το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, προτού εμφανίσει σημαντικό πλεόνασμα το 2027, ανέφερε την Τετάρτη ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) στη μηνιαία έκθεσή του για την αγορά πετρελαίου.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του τρίμηνου πολέμου και της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η οποία προβλέπει την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ από την Τεχεράνη και την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.

Η συμφωνία θα μπορούσε να βάλει τέλος στη μεγαλύτερη διαταραχή εφοδιασμού πετρελαίου στην ιστορία, η οποία, σύμφωνα με τον ΔΟΕ, είχε οδηγήσει στην αναστολή παραγωγής άνω των 14 εκατ. βαρελιών ημερησίως στη Μέση Ανατολή.

«Εάν η συμφωνία τηρηθεί, οι εξαγωγές και η παραγωγή από τον Κόλπο θα πρέπει να ανακάμψουν σταδιακά - μεταξύ άλλων επειδή οι ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου μπορούν να επανέλθουν πλήρως μόλις αρθεί ο αμερικανικός αποκλεισμός», ανέφερε ο οργανισμός.

Στη συνέχεια, η αγορά πετρελαίου θα εμφανίσει σημαντικό πλεόνασμα προσφοράς το επόμενο έτος, εκτίμησε ο ΔΟΕ στην πρώτη του πρόβλεψη για το 2027. Σύμφωνα με την έκθεση, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου αναμένεται να αυξηθεί κατά 8 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ενώ η ζήτηση θα ενισχυθεί μόλις κατά 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

«Αυτό μπορεί να προσφέρει μια ευπρόσδεκτη ανάσα στην αγορά και μια ευκαιρία για την αναπλήρωση των εξαντλημένων αποθεμάτων ή για τη δημιουργία νέων στρατηγικών αποθεμάτων, καθώς οι χώρες επανεξετάζουν τις ενεργειακές στρατηγικές και πολιτικές τους ως απάντηση στην κρίση», ανέφερε ο ΔΟΕ.

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Πηγή: skai.gr

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