Ο Βοζίνια ζει μια από τις πιο απίθανες ιστορίες του Μουντιάλ 2026. Ο 40χρονος τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου, που πριν λίγες μέρες ήταν γνωστός μόνο στους πιο «ψαγμένους» του αφρικανικού ποδοσφαίρου, έγινε μέσα σε ένα βράδυ παγκόσμιο φαινόμενο. Η εμφάνισή του απέναντι στην Ισπανία -επτά αποκρούσεις, έξι μέσα από την περιοχή, συνολική αποτροπή 1.46 xG- χάρισε στην ομάδα του έναν ιστορικό βαθμό και στον ίδιο το βραβείο Player of the Match.

Αυτό όμως ήταν μόνο η αρχή. Από τις περίπου 50.000 ακολούθους πριν τη σέντρα, ο Βοζίνια είδε τον λογαριασμό του στο Instagram να εκτοξεύεται στα 1.9 εκατομμύρια μέσα σε 90 λεπτά και να ξεπερνά τα 11.3 εκατ. την επόμενη μέρα. Η άνοδος είναι τόσο εντυπωσιακή που τον φέρνει πάνω από διεθνείς σταρ του NBA και του NFL, μετατρέποντάς τον σε μία από τις πιο viral φιγούρες της διοργάνωσης.

Ο ίδιος λύγισε από συγκίνηση στο φινάλε, συνειδητοποιώντας ότι στα 40 του χρόνια ζει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό όνειρο. Και τώρα, με το Πράσινο Ακρωτήρι να ετοιμάζεται για το δύσκολο ματς με την Ουρουγουάη στο Μαϊάμι, ο Βοζίνια βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο. Αν επαναλάβει την εμφάνιση απέναντι στην Ισπανία, τότε η ιστορία του μπορεί να γίνει ακόμη πιο απίστευτη.

Προσπάθεια να έρθει η μητέρα του στο Μουντιάλ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ βρίσκεται σε επαφή με την οικογένεια του Βοζίνια, προκειμένου να βοηθήσει τη μητέρα του να ταξιδέψει στις ΗΠΑ για το Μουντιάλ.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, η μητέρα του παίκτη δεν έχει καταθέσει αίτηση για βίζα, ενώ παράλληλα δεν διαθέτει έγκυρο διαβατήριο και βρίσκεται στη διαδικασία έκδοσης νέου. Παρά τα εμπόδια, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιβεβαιώνει ότι το visa bond, που είχε επιβληθεί σε πολίτες 50 χωρών επί Τραμπ, έχει αρθεί για συγγενείς παικτών που συμμετέχουν στο Μουντιάλ.

Ο Βοζίνια είχε δηλώσει πως η μητέρα του δεν μπόρεσε να ταξιδέψει λόγω κόστους και γραφειοκρατίας, όμως πλέον οι αμερικανικές αρχές προσπαθούν να επιταχύνουν τις διαδικασίες.

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