Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης αθώωσε πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος των «Ελληνικών Πετρελαίων»(ΕΛ.ΠΕ) που κατηγορείτο για ρύπανση και υποβάθμιση περιβάλλοντος, πράξη συνδεόμενη με τη λειτουργία του διυλιστηρίου της Θεσσαλονίκης.

Η υπόθεση, που εξετάστηκε σε δεύτερο βαθμό, αφορούσε παραβάσεις και παραλείψεις, όπως περιγράφονταν στην πορισματική έκθεση που συνέταξαν Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και αφορούσαν το διάστημα 2016-17.

Είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλες καταγγελίες κατοίκων της περιοχής του Κορδελιού - Ευόσμου για έντονη δυσοσμία στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Το πρώην στέλεχος στην απολογία του αρνήθηκε την κατηγορία, τονίζοντας ότι η επιχείρηση επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα περιβάλλοντος, κάτι που ανάγεται στη στρατηγική της και είναι ύψιστης προτεραιότητας. Σημείωσε δε, ότι η έκκληση των οσμών ήταν κάτω από τα προβλεπόμενα όρια, ενώ όσον αφορά τη δυσοσμία επισήμανε ότι είναι πολυπαραγοντικό ζήτημα και εξέφρασε την άποψη ότι το συγκεκριμένο θέμα «δυστυχώς θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια». Γι' αυτό το λόγο τόνισε την ανάγκη να εκπονηθεί μία συγκροτημένη μελέτη, με τη συμμετοχή της Πολιτείας και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, και χρηματοδότη τα ΕΛ.ΠΕ.

Πρωτόδικα για την ίδια υπόθεση είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών, με 3ετή αναστολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

