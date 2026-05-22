Το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζεται για τον πρώτο καύσωνα του 2026

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Τον πρώτο καύσωνα της χρονιάς ενδέχεται να καταγράψει το Ηνωμένο Βασίλειο, με την Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας (UKHSA) να εκδίδει κίτρινες προειδοποιήσεις για το Λονδίνο, τη νοτιοανατολική και ανατολική Αγγλία, καθώς και τα Μίντλαντς, με έναρξη ισχύος από τις 9 σήμερα το πρωί.

Οι υγειονομικές αρχές κάνουν λόγο για πιθανές επιπτώσεις στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής μέριμνας, και εφιστούν την προσοχή των ευάλωτων ομάδων.

Στο Λονδίνο ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι θερμοκρασίες θα φτάσουν έως και τους 28 βαθμούς, με τον ζεστό καιρό να διατηρείται καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι υπάρχει 40% πιθανότητα η νότια Αγγλία να δει τον υδράργυρο να αγγίζει τους 33 βαθμούς.

Μια τέτοια εξέλιξη θα καταρρίψει το τρέχον ρεκόρ των 32,8 βαθμών Κελσίου για τον μήνα Μάιο, το οποίο είχε σημειωθεί στο Κάμντεν του Λονδίνου το μακρινό 1922.

«Οι θερμοκρασίες θα ανέβουν μέσα στο Σαββατοκύριακο, ειδικά στα νότια, όπου είναι πιθανό να καταγραφούν 30 βαθμοί το Σάββατο και 32 βαθμοί την Κυριακή. Η κορύφωση αναμένεται τη Δευτέρα, όταν θα μπορούσαμε να δούμε 33 βαθμούς στη νότια Αγγλία και τα Μίντλαντς», αναφέρει η μετεωρολογική υπηρεσία.

Για να κηρυχθεί επίσημα καύσωνας στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία σε μια περιοχή να φτάσει ή να ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο όριο για τουλάχιστον τρεις συνεχόμενες ημέρες. Το όριο αυτό διαφέρει από περιφέρεια σε περιφέρεια.



