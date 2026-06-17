Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιουνγκ ζήτησε από τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) να βοηθήσει για την επίτευξη ειρήνης με τη Βόρεια Κορέα, «όπως επέλυσε τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ρώτησε τον Νοτιοκορεάτη ομόλογο του για την εξέλιξη των ενδοκορεατικών σχέσεων στη διάρκεια συνομιλίας τους στη σύνοδο κορυφής της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, διευκρίνισε το προεδρικό γραφείο της Σεούλ σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Στη διάρκεια αυτής της συζήτησης, ο Λι Τζε Μιουνγκ ζήτησε ο Τραμπ «να αναλάβει την πρωτοβουλία για μια ειρηνική επίλυση του βορειοκορεατικού ζητήματος, όπως επέλυσε τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό προεδρικό γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ σε απάντηση σε αυτό «εξέφρασε τη δέσμευσή του να εργαστεί υπέρ μιας επίλυσης του βορειοκορεατικού ζητήματος».

Λίγο μετά την ανακοίνωση πρωτοκόλλου συμφωνίας με το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία χωρίς λεζάντα από το 2018, στην οποία βρίσκεται δίπλα στον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ωστόσο «από την πλευρά της Βόρειας Κορέας, δεν υπάρχει πρακτικά κανένας λόγος για μια συνάντηση με τις ΗΠΑ», δήλωσε στο AFP ο Γιανγκ Μου-τζιν, πρώην πρόεδρος του Πανεπιστημίου Βορειοκορεατικών Σπουδών στη Σεούλ.

Ο Λι Τζε Μιουνγκ επιδιώκει την άμβλυνση των εντάσεων στις σχέσεις με τη Βόρεια Κορέα, οι οποίες επιδεινώθηκαν υπό τον προκάτοχό του στη νοτιοκορεατική προεδρία Γιουν Σουκ Γέολ. Ωστόσο η Πιονγκγιάνγκ χαρακτήρισε τη Νότια Κορέα τον «πιο εχθρικό» εχθρό της και προειδοποίησε ότι θα απαντήσει «ανελέητα» σε οποιαδήποτε προφανή πρόκληση.

Η Βόρεια Κορέα έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι το πυρηνικό της καθεστώς είναι «μη αναστρέψιμο» μετά την αποτυχία της συνόδου κορυφής του 2019 ανάμεσα στον Κιμ Γιονγκ Ουν και τον Ντόναλντ Τραμπ, λόγω διαφορών όσον αφορά την αποπυρηνικοποίηση της χώρας και την άρση των κυρώσεων που της έχουν επιβληθεί.

Ο Κιμ έχει έκτοτε εξασφαλίσει κρίσιμης σημασίας υποστήριξη από τη Μόσχα αφού απέστειλε χιλιάδες στρατιώτες για να υποστηρίξουν τις ρωσικές δυνάμεις κατά της Ουκρανίας.

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος έγινε δεκτός με μεγάλη λαμπρότητα στη Βόρεια Κορέα στις αρχές Ιουνίου, εξέφρασε επίσης τη βούλησή του να οδηγήσει σε «νέα υψηλά επίπεδα» τις σχέσεις με την Πιονγκγιάνγκ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.