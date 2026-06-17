Γρεβενά: Απανθρακωμένη σορός εντοπίστηκε μετά από φωτιά σε σπίτι στον Δεσπότη

Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης στον οικισμό Δεσπότης των Γρεβενών, όπου εντοπίστηκε απανθρακωμένη σορός μέσα σε κατοικία που τυλίχθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά φέρεται να εκδηλώθηκε έπειτα από έκρηξη φιάλης υγραερίου στο εσωτερικό του σπιτιού.

Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην οικία και εγκλωβίζοντας, σύμφωνα με τις ενδείξεις, τον 85χρονο κάτοικο του σπιτιού. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, 13 πυροσβέστες με 6 οχήματα, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις εστίες φωτιάς που δημιουργήθηκαν. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε η σορός απανθρακωμένη μέσα στο κτίριο. Τμήμα της σκεπής του σπιτιού, που έχει καταρρεύσει δυσκολεύει την επιχείρηση των ανδρών της πυροσβεστικής.

Οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της φωτιάς, ενώ αναμένεται η επίσημη ταυτοποίηση του θύματος και τα πορίσματα της προανάκρισης που θα ρίξουν φως στις συνθήκες της τραγωδίας.

Πηγή: skai.gr

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