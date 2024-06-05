Χωρίς ρεύμα έχει μείνει μέρος της Αμοργού μετά τη φωτιά στο νησί που προκάλεσε βλάβη στο δίκτυο όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ, ο δήμαρχος Λευτέρης Καραϊσκος.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η φωτιά έχει οριοθετηθεί.
Στο σημείο επιχειρεί πεζοπόρο τμήμα που μετέβη ακτοπλοϊκώς από Νάξο καθώς και 3 αεροσκάφη.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη νήσο Αμοργό. Επιχειρεί πεζοπόρο τμήμα που μετέβη ακτοπλοϊκώς από Νάξο καθώς και 3 Α/Φ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 5, 2024
Πηγή: skai.gr
