Νεκρός μεταφέρθηκε μέσα από το Φαράγγι των Μύλων στο Ρέθυμνο 70χρονος τουρίστας από διασώστες της Π.Υ Ρεθύμνου.

Ο άνδρας έχασε σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ ΜΠΕ τις αισθήσεις του το μεσημέρι. Ενημερώθηκε η Π.Υ και άμεσα 13 Πυροσβέστες από την 3η ΕΜΟΔΕ και την Π.Υ Ρεθύμνου έφτασαν στο φαράγγι, για τη μεταφορά του 70χρονου, σε προσβάσιμο σημείο που θα κατέφθανε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για καρδιακό επεισόδιο που υπέστη ο άτυχος άνδρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.