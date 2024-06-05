Σκηνές φαρ ουέστ στη Χαλκίδα: Άγρια καταδίωξη με πυροβολισμούς τα μεσάνυχτα

Καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Χαλκίδα από την Άμεση Δράση κοντά στην οδό Χαλκιδικής – Συνελήφθη νεαρός άνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr, ήταν λίγο πριν τη 01:00 όταν αστυνομικοί κατά την διάρκεια περιπολίας στους δρόμους της Χαλκίδας, εντόπισαν ένα ύποπτο όχημα, στο οποίο έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο.

Ο οδηγός του οχήματος αρνούμενος να σταματήσει για έλεγχο άρχισε να αναπτύσσει ταχύτητα με τους αστυνομικούς να αρχίσουν να τον καταδιώκουν.

Στην προσπάθεια του να διαφύγει το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, με τον οδηγό παρόλαυτά να συνεχίζει την προσπάθεια του να διαφύγει όταν έκανε όπισθεν και άρχισε να κατευθύνεται προς τους αστυνομικούς οι οποίοι από θαύμα δεν τραυματίστηκαν.

Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν προς τα λάστιχα του οχήματος για να το ακινητοποιήσουν με τον οδηγό να διαφεύγει προς άγνωστη κατεύθυνση.

Λίγη ώρα αργότερα οι άνδρες της Άμεσης Δράσης αφού ταυτοποίησαν τον δράστη τον οποίο εντόπισαν και συνέλαβαν.

Το πρωί της Τεταρτης οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα αντιμετωπίζοντας αρκετές κατηγορίες μεταξύ των οποίων και αυτή της απόπειρας δολοφονίας.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντο κατά την διάρκεια της καταδίωξης όπου ακούγονται μάλιστα και οι πυροβολισμοί:

Eviathema.gr - Άγρια καταδίωξη με πυροβολισμούς στη Χαλκίδα

