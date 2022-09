«Running Out of Time»: Ξεκινά η παγκόσμια σκυταλοδρομία για το κλίμα - Από τη Σκωτία, μέχρι την Αίγυπτο

Η σκυταλοδρομία θα διανύσει 7.767 χλμ. σε 18 χώρες για να μεταφέρει το μήνυμα για την κλιματική εκπαίδευση. Θα αλλάζει συνεχώς χέρια, μεταξύ δρομέων, ποδηλατών και ιστιοπλόων επί 38 ημέρες και νύχτες

Σήμερα Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, ο πρώτος από χιλιάδες δρομείς ξεκινά από τη Γλασκόβη (που φιλοξένησε την COP26) στη Running Out of Time, μια μοναδική σκυταλοδρομία που αναμένεται να καταρρίψει κάθε προηγούμενο, σε μια ανθρώπινη αλυσίδα συνεργασίας που θα διανύσει 7.767 χλμ. σε 18 χώρες για να μεταφέρει το μήνυμα για την κλιματική εκπαίδευση, από τη νέα γενιά στους ηγέτες που θα συμμετέχουν στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή COP27 στο Sharm El-Sheikh στην Αίγυπτο.

Η εναρκτήρια τελετή στη Γλασκόβη, σε συνεργασία με το Δήμο της Γλασκόβης και άλλους φορείς και οργανισμούς, περιλαμβάνει σύντομες ομιλίες από τους βασικούς εταίρους, το Διεθνές Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Foundation for Environmental Education - FEE) και την Carbon Copy και την παρουσίαση του Οργανισμού Glasgow Food Policy Partnership. Ένας μαθητής και ένας δάσκαλος του βραβευμένου Δημοτικού Σχολείου Sunnyside (Οικολογικό Σχολείο και Πρωταθλητής σε Περιβαλλοντικό Διαγωνισμό για τη Δεκαετία) θα διαβάσουν το μήνυμα που μετά θα σφραγιστεί στη σκυτάλη για το ταξίδι των 7.767 χλμ.

H σκυτάλη θα ξεκινήσει στις 14:00 ώρα Γλασκόβης από το Πάρκο Glasgow Green και θα αλλάζει συνεχώς χέρια, μεταξύ δρομέων, ποδηλατών και ιστιοπλόων επί 38 ημέρες και νύχτες ώστε να φθάσει στο Sharm El-Sheikh στις 5 Νοεμβρίου 2022, εγκαίρως για την COP27, που θα πραγματοποιηθεί 6-18 Νοεμβρίου 2022. Τους συμμετέχοντες θα συνοδεύει στη διαδρομή η επιλεγμένη, έμπειρη ομάδα υποστήριξης με τους J. Levelle, E. Scott, A. Lim και M. Borgen. Είναι η μεγαλύτερη αδιάκοπη σκυταλοδρομία που έχει επιχειρηθεί έως τώρα.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης και Αντιπρόεδρος του FEE, Νίκος Πέτρου, λέει: «Από σήμερα, το ενδιαφέρον μας είναι στραμμένο στους χιλιάδες ανθρώπους που θα μεταφέρουν χέρι με χέρι τη σκυτάλη, αναδεικνύοντας με τη συμμετοχή τους την ανάγκη συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα για να κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα για ένα βιώσιμο πλανήτη για εμάς και τα παιδιά μας. Ο χρόνος περνά, δεν έχει όμως ακόμη τελειώσει και οι επιστήμονες δείχνουν ότι υπάρχουν λύσεις. Ενώστε τη φωνή σας με τη δική μας για να πιέσουμε τις κυβερνήσεις που αδρανούν, για να απαιτήσουμε τολμηρά και αποτελεσματικά μέτρα με αυστηρές δεσμεύσεις, για να κάνουμε την κλιματική γνώση κτήμα όλων μας μέσα από ποιοτική εκπαίδευση ώστε να αποκτήσουμε τις δεξιότητες που χρειαζόμαστε και να κατανοήσουμε την ανάγκη για ριζική αλλαγή συμπεριφορών και τρόπου ζωής. Τρέξτε μαζί μας! Στηρίξτε τη σκυταλοδρομία και το μήνυμά της!».

Η Επικεφαλής του Δημοτικού Συμβουλίου της Γλασκόβης, Susan Aitken, λέει: «Η COP26 ανέδειξε πόσο δραματική είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζει ο πλανήτης και παράλληλα ότι μόνο με συλλογική και εσπευσμένη δράση μπορεί η ανθρωπότητα να σωθεί από την επικείμενη παγκόσμια καταστροφή. Οι κυβερνήσεις αναλαμβάνουν δεσμεύσεις, όμως είναι οι πόλεις όπως η Γλασκόβη, που υλοποιούν έργα για κλιματικά ουδέτερο και αειφόρο μέλλον και πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο μελλοντικών πολιτικών και δράσεων. Είναι η στιγμή, που θα πρέπει να εντείνουμε τις πιέσεις σε ηγέτες και κυβερνήσεις για να διασφαλίσουμε την επίτευξη των δεσμεύσεων της Συμφωνίας της Γλασκόβης για το Κλίμα. Είμαι βέβαιη ότι το μήνυμα στη σκυτάλη θα μεταλαμπαδεύσει τα ισχυρά αισθήματα που είδαμε πέρυσι εδώ στη Γλασκόβη. Η συμμετοχή στη Running Out of Time είναι άλλη μια μοναδική ευκαιρία για τους πολίτες να υψώσουν τη φωνή τους και να δείξουν τη σταθερή δέσμευσή τους στον αγώνα ενάντια στην κλιματική αλλαγή».

Οι συμμετοχές θα ενισχύσουν περιβαλλοντικά προγράμματα του FEE μέσα από τον μηχανισμό Global Forest Fund και της Carbon Copy.

Η διαδικτυακή Ημέρα Δράσης Σχολείων (https://running-out-of-time.com/schools/), στις 3 Νοεμβρίου, αποτελεί δομικό μέρος της διοργάνωσης και θα δώσει τη δυνατότητα σε νέους να συμμετέχουν σε ένα εντυπωσιακό εικονικό πρόγραμμα, που προάγει λύσεις για την κλιματική αλλαγή και συμβάλλει στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης μέσα από βιωματικές εκπαιδευτικές δράσεις. Μέχρι τώρα, έχουν εγγραφεί περίπου 434.000 μαθητές από 736 σχολεία σε 82 χώρες.

Όσοι δεν θα μπορέσουν να τρέξουν στη φυσική διαδρομή στο όνομα της κλιματικής δράσης μπορούν να «μεταφέρουν» τη σκυτάλη, σε μια Παγκόσμια Εικονική Σκυταλοδρομία (Global Virtual Relay) στις 5 Νοεμβρίου 2022, στηρίζοντας έτσι και με τη δική τους φωνή το μήνυμα.

Η Running Out of Time διοργανώνεται από την The World Relay Ltd και γίνεται πραγματικότητα χάρη στη συλλογική προσπάθεια πολλών εταίρων και υποστηρικτών (partners and supporters). Στην Ελλάδα τη διοργάνωση συντονίζει η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), ως εκπρόσωπος του FEE https://eepf.gr/el/.

Εγγραφές για συμμετοχή στην Ελλάδα: https://running-out-of-time.com/route/greece/

Διαβάστε και ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΨΤΕ το ΜΗΝΥΜΑ της «Running Out of Time»: https://running-out-of-time.com/message/

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΕΕΠΦ: Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), 210 3255341

Λίλιαν Σταθώρη, lilianstathori@eepf.gr, Δαρεία-Νεφέλη Βουρδουμπά, coordinator@eepf.gr



Το μήνυμα που θα σφραγισθεί μέσα στη σκυτάλη κατά την τελετή στα Αγγλικά και στα Aραβικά:

«Ο χρόνος τελειώνει.

Η ποιοτική εκπαίδευση για το κλίμα είναι ζωτικής σημασίας, εάν θέλουμε να εξοπλίσουμε τους πολίτες όλων των ηλικιών με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να οικοδομήσουμε ένα μέλλον στο οποίο όλοι μπορούν να ευημερήσουν.

Οι νέοι πρέπει να αναγνωρίζονται ως ηγέτες, να τεθούν στην πρώτη γραμμή της συζήτησης για την κλιματική αλλαγή και να ενδυναμωθούν μέσω της εκπαίδευσης.

Καλούμε τους παγκόσμιους ηγέτες να μας παράσχουν τις δεξιότητες και την εκπαίδευση για να οικοδομήσουμε έναν βιώσιμο κόσμο.

Ο κόσμος μας θερμαίνεται και για να τον συγκρατήσουμε στον 1,5 βαθμό χρειαζόμαστε μακρόπνοη σκέψη, συνεπείς πολιτικές και χρηματοδότηση που θα μας βοηθήσουν να φθάσουμε στις Καθαρές Μηδενικές Εκπομπές.

Δεσμευόμαστε να βοηθήσουμε στην οικοδόμηση ενός μέλλοντος χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμου για όλους.

Δείξτε με τις πράξεις σας, όχι μόνο με λόγια, ότι δεσμεύεστε κι εσείς.

Βοηθήστε μας να φθάσουμε εκεί!»

Website: www.running-out-of-time.com

Πότε: Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022

Πού: Γλασκόβη, Σκωτία στο Sharm El-Sheikh, Αίγυπτος

Στοιχεία: 7.767χλμ, 732 τμήματα των 10 χλμ. έκαστο, 38 ημέρες.

Η διαδρομή: Η σκυτάλη θα περάσει από Σκωτία, Ουαλία, Αγγλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία, Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ και Αίγυπτο.

Η διαδρομή στην Ελλάδα: Η σκυτάλη θα φτάσει στην Ελλάδα από την Αλβανία στις 24 Οκτωβρίου 2022. Θα ακολουθήσει μία διαδρομή, εκτός κεντρικών δρόμων, προς: Καστοριά – Κλεισούρα – Πτολεμαΐδα – Ακρινή – Βέροια – Τρίλοφο – Κατερίνη – Πλαταμώνα – Γόννοι – Ροδιά – Λάρισα Φάρσαλα – Δομοκό – Λαμία – Καμένα Βούρλα – Άγιο Κωνσταντίνο – Σκάλα – Μαρτίνο – Ακραίφνιο – Αλίαρτο – Θήβα – Οινόφυτα – Αυλώνα – Αφίδνες – Φράγμα Μαραθώνα – Μαραθώνια Διαδρομή – Ακρόπολη – Φάληρο, από όπου θα φύγει με ιστιοπλοϊκό για την Κύπρο, στις 27 Οκτωβρίου 2022. Συνολικά έχουμε 750χλμ. μοιρασμένα σε 72 τμήματα, από τα οποία τα 46 για δρομείς και τα 26 για ποδηλάτες.

