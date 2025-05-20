Θερμοκρασίες ρεκόρ άνω των 40 βαθμών Κελσίου καταγράφηκαν αυτή την εβδομάδα σε ορισμένες ζώνες της βόρειας και της κεντρικής Κίνας, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης και τις αρχές.

Μεταξύ των πόλεων που πλήττονται περισσότερο από το κύμα ζέστης, η Τσεντσόου, μητρόπολη 13 εκατομμυρίων κατοίκων και πρωτεύουσα της επαρχίας Χενάν (κεντρική Κίνα), κατέγραψε χθες, Δευτέρα, θερμοκρασία 41 βαθμών Κελσίου, μετέδωσε σήμερα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Στη Λαντσόου, λίγο βορειότερα, ο υδράργυρος σκαρφάλωσε μέχρι τους 43,2 βαθμούς Κελσίου, ενώ η μικρή πόλη Σαχέ στη βόρεια επαρχία Χεμπέι κατέγραψε 42,9 βαθμούς Κελσίου, ανακοίνωσε σήμερα η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Αυτές οι ακραίες θερμοκρασίες αναμένεται να μειωθούν μέχρι την Παρασκευή, με κάθετη πτώση της θερμοκρασίας που μπορεί να πέσει κατά τόπους μέχρι και 15 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ και μερικά καλοκαίρια εκδηλώνονται στην Κίνα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα, καύσωνες και ξηρασίες, αλλά και καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες.

Πρώτη στον κόσμο χώρα στις εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η Κίνα έχει επίσης μεγάλη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ελπίζει να φθάσει σε ουδετερότητα άνθρακα μέχρι το 2060.

Η Κίνα έχει αυξήσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια τις δυνατότητές της στην ηλιακή και την αιολική ενέργεια για να μειώσει την εξάρτηση της οικονομίας της από τον άνθρακα, μια πολύ ρυπογόνο πηγή ενέργειας.

Όμως, σύμφωνα με ειδικούς, η χώρα εξακολουθεί να καθυστερεί σε έναν από τους πιο σημαντικούς στόχους της για το 2030, δηλαδή στη μείωση της έντασης άνθρακα (τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με το ΑΕΠ) κατά 65% σε σχέση με το 2005.

Η αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Κίνα επέτρεψε μια μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, παρά τη μεγάλη αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικού.

Χάρη στις νέες δυνατότητές της στην αιολική, την ηλιακή και την πυρηνική ενέργεια, η χώρα μείωσε τις εκπομπές της διοξειδίου του άνθρακα κατά 1,6% σε ένα χρόνο, σύμφωνα με τον Λάουρι Μιλιβίρτα, αναλυτή στο Κέντρο Έρευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα (CREA), ένα ερευνητικό ινστιτούτο με έδρα τη Φινλανδία.

Η Κίνα είχε ανακοινώσει τον περασμένο μήνα ότι η ικανότητά της στην παραγωγή αιολικής και ηλιακής ενέργειας κατά το πρώτο τρίμηνο ξεπέρασε για πρώτη φορά την παραγωγή από τις θερμοηλεκτρικές εγκαταστάσεις, η οποία προέρχεται κυρίως από σταθμούς παραγωγής ενέργειας από άνθρακα.

Ωστόσο ο άνθρακας παραμένει ουσιώδους σημασίας στην παραγωγή ενέργειας στην Κίνα.

Έτσι, παρά την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών, η Κίνα άρχισε το 2024 την κατασκευή θερμικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 94,5 γιγαβάτ και η κινεζική παραγωγή άνθρακα γνωρίζει διαρκή αύξηση τα τελευταία χρόνια, περνώντας από τα 3,9 δισεκατομμύρια τόνους το 2020 στα 4,8 δισεκατομμύρια τόνους το 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

