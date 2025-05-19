Μέδουσες κατέκλυσαν το παραλιακό μέτωπο του Θερμαϊκού κόλπου στη Θεσσαλονίκη, με τους κατοίκους να παρακολουθούν το θέαμα.

Σύμφωνα με το thestival.gr, οι μέδουσες, με το όνομα «μέδουσες του φεγγαριού» που εθεάθησαν είναι χρώματος λευκού, γαλάζιου και ροζ, ενώ έγιναν αντιληπτές και κάποιες τσούχτρες χρώματος καφέ.

Οι μέδουσες περνούν από τη Θεσσαλονίκη σχεδόν κάθε καλοκαίρι και είναι της γνωστής οικογένειας «Aurelia aurita», ενώ σημειώνεται ότι είναι η περίοδος της αναπαραγωγής τους σε έναν μήνα από τώρα.

Πηγή: skai.gr

