Νεαρή αρκούδα που πυροβολήθηκε θανάσιμα, εντοπίστηκε στην περιοχή Λιθιά Καστοριάς από ντόπιους, οι οποίοι ειδοποίησαν το δασαρχείο.

Στη συνέχεια ενημερώθηκε η περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ», στελέχη της οποίας μετέβησαν στο σημείο όπου βρέθηκε το νεκρό ζώο, ηλικίας περίπου 2,5 ετών και βάρους 60 κιλών, με εμφανές τραύμα από πυροβόλο όπλο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης, η θανάτωση αρκούδας είναι μια παράνομη πράξη, γι’ αυτόν τον λόγο το Δασαρχείο Καστοριάς θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για να διερευνηθεί το περιστατικό από τη Δικαιοσύνη.

Η "Καλλιστώ" καλεί τους πολίτες που διαπιστώνουν την παρουσία αρκούδας κοντά σε κατοικημένες περιοχές ή σε ανθρώπινη δραστηριότητα να ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές, όπως το Δασαρχείο ή την Αστυνομία, και εφόσον απαιτείται, θα ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο που προβλέπεται για τις Ομάδες 'Αμεσης Επέμβασης.

Υπενθυμίζεται πως η αρκούδα στην Ελλάδα είναι ένα απόλυτα προστατευόμενο είδος, σύμφωνα με την ελληνική και τη διεθνή νομοθεσία. Το είδος, καθώς και ο βιότοπός του, προστατεύονται από το Δασικό Κώδικα, αλλά και από την Οδηγία για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΕ), τη συνθήκη της Βέρνης και τη συνθήκη της Ουάσινγκτον (CITES). Σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας (2009), η αρκούδα ταξινομείται στα Κινδυνεύοντα Είδη. Επισημαίνεται ότι η θανάτωση ή ο τραυματισμός αρκούδας διώκεται ποινικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

