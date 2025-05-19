«Αίμα του Δράκου»: Ένα από τα πιο παράξενα δέντρα στον κόσμο απειλείται με εξαφάνιση

Στην απομονωμένη Σοκότρα, ένα νησί της Υεμένης χαμένο στα νερά του Ινδικού Ωκεανού, φυτρώνουν μερικά από τα πιο παράξενα και μαγευτικά δέντρα της Γης ονόματι «Dracaena cinnabari» (Αίμα του Δράκου). Με την εντυπωσιακή, ομπρελοειδή κόμη τους και το κατακόκκινο ρετσίνι που ρέει από τον κορμό τους, μοιάζουν να έχουν βγει από τις σελίδες κάποιου παραμυθιού.

Αυτά τα δέντρα δεν είναι απλώς ένα φυσικό θαύμα. Αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του μοναδικού οικοσυστήματος του νησιού. Οι ομπρέλες τους «αιχμαλωτίζουν» την ομίχλη και το νερό της βροχής, τα οποία διοχετεύονται στο ξηρό έδαφος και τροφοδοτούν τα υπόλοιπα φυτά. Είναι, με άλλα λόγια, η πηγή ζωής για τη φύση της Σοκότρας.

Ωστόσο, αυτός ο ζωντανός θησαυρός απειλείται. Οι ολοένα και πιο βίαιοι κυκλώνες — αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής — έχουν ξεριζώσει χιλιάδες δέντρα. Παράλληλα, τα ελεύθερα κατσίκια, ένα είδος που δεν είναι ντόπιο, καταβροχθίζουν τα νεαρά δενδρύλλια πριν προλάβουν να μεγαλώσουν. Τα περισσότερα δάση είναι πλέον «γερασμένα», χωρίς νέα ζωή να τα αντικαταστήσει.

Η τοπική κοινότητα προσπαθεί να αντισταθεί. Η Σένα Κεϊμπανί και η οικογένειά της συντηρούν ένα φυτώριο όπου καλλιεργούν νεαρά δέντρα, προστατευμένα πίσω από πρόχειρους φράχτες από ξύλο και σύρμα. Είναι μια ελπίδα μέσα στο σκοτάδι. Όμως, χωρίς υποδομές και κρατική στήριξη, αυτές οι προσπάθειες δεν φτάνουν. Οι συγκρούσεις στην Υεμένη, ο εμφύλιος πόλεμος και η έλλειψη πόρων δυσχεραίνουν τη συντήρηση αυτών των φυλασσόμενων περιοχών.

Εκτός από οικολογικός θησαυρός, τα δέντρα είναι και βασικό στήριγμα της τοπικής οικονομίας. Κάθε χρόνο, περίπου 5.000 τουρίστες επισκέπτονται τη Σοκότρα, μαγνητισμένοι από τα εξωπραγματικά τοπία της. Αν όμως χαθούν τα δέντρα, κινδυνεύει να χαθεί και το μέλλον του νησιού.

«Όταν χάνεις αυτά τα δέντρα, δεν χάνεις μόνο ένα είδος. Χάνεις το νερό, το έδαφος, όλη τη ζωή που στηρίζεται πάνω τους», λέει ο βιολόγος Κέι Βαν Νταμ. «Έχουμε την ευκαιρία να προστατεύσουμε κάτι μοναδικό στον κόσμο. Αν δεν το κάνουμε, θα φταίμε μόνο εμείς».

Η Σοκότρα είναι ένας κόσμος μαγικός, αλλά εύθραυστος. Και αν χαθεί, δεν θα υπάρξει δεύτερη ευκαιρία.

Πηγή: skai.gr

