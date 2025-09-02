Η ολική έκλειψη σελήνης είναι προ των πυλών, καθώς την Κυριακή 7 Σεπτέμβρη, το φαινόμενο θα είναι προς παρατήρηση σε όλη σχεδόν την υδρόγειο.

Επιπλέον, θα συνοδευτεί και από το φαινόμενο με την ονομασία "ματωμένο φεγγάρι", αφού ο φυσικός δορυφόρος της γης θα πάρει ένα έντονο ερυθρό χρώμα.

Η έκλειψη θα ξεκινήσει στις 15:28 GMT (18:28 ώρα Ελλάδας) και θα ολοκληρωθεί στις 20:55 GMT (23:55 ώρα Ελλάδας). Η φάση της ολικότητας θα διαρκέσει 82 λεπτά, από τις 17:30 έως τις 18:52 GMT (20:30 έως 21:52 ώρα Ελλάδας).

Το φαινόμενο θα συμβεί τρεις μέρες περίπου πριν από το περίγειο, το σημείο δηλαδή που η σελήνη βρίσκεται πιο κοντά στη γη. Έτσι, το φεγγάρι θα εμφανιστεί μεγαλύτερο και πιο λαμπερό απ' ότι συνήθως, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση.

