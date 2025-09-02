Θεσσαλονίκη: Συλλογή κράνων και πεζοπορία για την ευαισθητοποίηση και αποδοχή της καφέ αρκούδας

Ένα διήμερο βιωματικών δράσεων αφιερωμένο στη διατήρηση της άγριας ζωής και τη συνύπαρξη ανθρώπου-φύσης διοργανώνει η περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστώ στον Ασπροπόταμο. Στόχος αυτών των εκδηλώσεων, που εντάσσονται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE Bear-Smart Corridors και την Κοινότητα Έξυπνης Συνύπαρξης με την Αρκούδα, είναι να αναδείξουν τη σημασία της κοινωνικής αποδοχής της καφέ αρκούδας μέσα από δραστηριότητες που φέρνουν μικρούς και μεγάλους σε επαφή με τη φύση, τον τόπο και τις τοπικές κοινότητες.

Πεζοπορία και Επαφή με τη Φύση

Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ορειβασίας - Χιονοδρομίας Τρικάλων, θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία στο «Μονοπάτι της Συνύπαρξης», μια διαδρομή που περνάει μέσα από περιοχές όπου ευδοκιμούν αυτοφυή, καρποφόρα δέντρα, όπως κράνα, μηλιές, κορομηλιές και άλλα τοπικά είδη. Η δραστηριότητα αυτή προσφέρει σε επισκέπτες και κατοίκους την ευκαιρία να γνωρίσουν το φυσικό περιβάλλον που αποτελεί και βιότοπο της καφέ αρκούδας.

Γιορτή Κράνου και Καινοτόμα Μεταποίηση

Την Κυριακή, οι δράσεις μεταφέρονται στην Κρανιά Ασπροποτάμου, με τη στήριξη του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρανιάς. Στο πλαίσιο της καθιερωμένης «Γιορτής Κράνου», θα πραγματοποιηθεί συλλογή φρούτων από τα δέντρα του χωριού. Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τη σημασία της έγκαιρης συγκομιδής: «Τα παρατημένα φρούτα συχνά αποτελούν πόλο έλξης για τις αρκούδες, αυξάνοντας τον κίνδυνο να βρεθούν κοντά σε κατοικημένες περιοχές». Με την καθοδήγηση τοπικού σεφ, οι συγκομισμένοι καρποί θα μεταποιηθούν σε προϊόντα «φιλικά προς την αρκούδα» - όπως μαρμελάδες, σιρόπια και χυμούς - τα οποία θα διανεμηθούν στους επισκέπτες, θέλοντας να προβάλουν τη σύνδεση ανάμεσα στην τοπική παραγωγή και τις πρακτικές που προστατεύουν την άγρια ζωή.

Όλες οι δράσεις είναι ανοιχτές στο κοινό με ελεύθερη συμμετοχή, προσκαλώντας ντόπιους και επισκέπτες να συμβάλλουν έμπρακτα στη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ ανθρώπου και φύσης.

