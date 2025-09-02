Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε ότι το ψυχρό καιρικό φαινόμενο Λα Νίνια ενδέχεται να επιστρέψει μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, ωστόσο, ακόμη κι αν αυτό συμβεί, οι παγκόσμιες θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν πάνω από τον μέσο όρο.

Η Λα Νίνια είναι ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο που προκαλεί πτώση της θερμοκρασίας στην κεντρική και ανατολική ισημερινή περιοχή του Ειρηνικού Ωκεανού, μεταβάλλοντας ταυτόχρονα τα πρότυπα ανέμων, πίεσης και βροχοπτώσεων. Οι συνθήκες εναλλάσσονται περιοδικά μεταξύ Λα Νίνια και του αντίθετου φαινομένου Ελ Νίνιο, με ενδιάμεσες ουδέτερες περιόδους.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO) του ΟΗΕ, μετά από μια σύντομη περίοδο ασθενούς Λα Νίνια, από τον Μάρτιο επικρατούν ουδέτερες συνθήκες. «Υπάρχει πιθανότητα 55% οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας στον ισημερινό Ειρηνικό να υποχωρήσουν σε επίπεδα Λα Νίνια» μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, ανέφερε. Για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2025 η πιθανότητα αυξάνεται ελαφρώς στο 60%. Οι πιθανότητες εμφάνισης Ελ Νίνιο στο ίδιο διάστημα είναι πολύ χαμηλές.

Η Λα Νίνια συνήθως προκαλεί αντίθετες κλιματικές επιδράσεις από το Ελ Νίνιο, το οποίο θερμαίνει τις επιφάνειες των ωκεανών, οδηγώντας σε ξηρασία σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη και σε έντονες βροχοπτώσεις σε άλλες. Η παρατεταμένη Λα Νίνια της περιόδου 2020-2023, η πρώτη «τριπλή» του 21ου αιώνα και μόλις η τρίτη από το 1950, επιδείνωσε φαινόμενα ξηρασίας και πλημμυρών.

Ωστόσο, παρά το ψυχρό της αποτέλεσμα, δεν κατάφερε να ανακόψει την ακολουθία εξαιρετικά θερμών ετών. Τα τελευταία 10 χρόνια αποτελούν την πιο ζεστή δεκαετία που έχει καταγραφεί ποτέ, ενώ οι θερμοκρασίες παραμένουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα ακόμη και μετά την υποχώρηση του Ελ Νίνιο πέρυσι, με το 2024 να είναι η πιο θερμή χρονιά στα μετεωρολογικά αρχεία.

Ο WMO υπογράμμισε ότι φαινόμενα όπως η Λα Νίνια και το Ελ Νίνιο εξελίσσονται πλέον στο πλαίσιο της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, «η οποία αυξάνει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες, εντείνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα και επηρεάζει τα εποχικά πρότυπα βροχόπτωσης και θερμοκρασίας».

Σύμφωνα με την τελευταία του πρόγνωση, η περίοδος Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου αναμένεται να κυλήσει με θερμοκρασίες πάνω από τον μέσο όρο σε μεγάλο μέρος του βόρειου ημισφαιρίου, αλλά και σε εκτεταμένες περιοχές του νότιου ημισφαιρίου.

