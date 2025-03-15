Γνωστή και ως «Φεγγάρι του Σκουληκιού», η Πανσέληνος του Μαρτίου ήρθε στις 14 του μήνα και συνοδευόταν από μια ολική έκλειψη Σελήνης στο ζώδιο της Παρθένου, κατά την οποία η Σελήνη αποκτά έναν κοκκινωπό χρωματισμό.

Η Πανσέληνος του Μαρτίου 2025, γνωστή ως «Ματωμένο Φεγγάρι», εμφανίστηκε στην χώρα μας την Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025, και οι φωτογραφίες από τον ουρανό είναι εντυπωσιακές.

Ο φακός της Eurokinissi «έπιασε» τη Σελήνη από το Ναύπλιο, μέχρι την Αργολίδα και την Αθήνα, απαθανατίζοντας ένα μαγευτικό θέαμα.

Η έκλειψη ήταν πλήρως ορατή στον Ειρηνικό Ωκεανό, την Αμερική, τη δυτική Ευρώπη και τη δυτική Αφρική.

Γιατί ονομάζεται και «Φεγγάρι του Σκουληκιού»

Το όνομα προέρχεται από το γεγονός ότι τον Μάρτιο, καθώς ο χειμώνας υποχωρεί και το έδαφος αρχίζει να λιώνει, οι γαιοσκώληκες (σκουλήκια του εδάφους) εμφανίζονται και αρχίζουν να κινούνται μέσα στο μαλακό χώμα. Αυτό προσελκύει τα πουλιά, σηματοδοτώντας την έναρξη της άνοιξης.

Πηγή: skai.gr

